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Bakanlık resmen duyurdu! Yeni ekonomi modeli yarın açıklanıyor

Yeni ekonomi modelini yarın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak. Bakan Albayrak, OVP çalışmalarının devam ettiğini ve 2019 büyümesinin %3-4 aralığında olacağını kaydetti.

09 Ağustos 2018 Perşembe 12:40
Bakanlık resmen duyurdu! Yeni ekonomi modeli yarın açıklanıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, orta vadeli plan ile ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Yeni Ekonomi Modeli’ne ilişkin çerçevenin yarın Bakan Berat Albayrak tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu.

Açıklamanın tam metni şöyle.

"Kamuoyuna daha önce açıkladığımız gibi orta vadeli plan ile ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek OVP ye baz teşkil eden parametreler için istişarelerimiz sürmektedir. Bu kapsamda dün Bakanlığımız bünyesinde, ilgili paydaşların ve akademisyenlerimizin yer aldığı önemli bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.


Orta Vadeli Plan kapsamında, 2019 yılı büyümesinin %3-%4 aralığında olması, enflasyonun en kısa sürede tek haneye inmesi için güçlü bir politika birleşimi ve tedbir seti OVP kapsamında detaylı olarak planlanacaktır. Cari açığın ise %4 civarlarında dengeleneceği beklenmektedir.

Kamuda bu yıl başlatılan tasarruf programı, orta vadede devam edecektir. Bütçe açığı ise %1,5’lar seviyesinde sınırlandırılacak, özellikle altyapı yatırımlarımızda yurtdışı finansman ve yabancı yatırımcı şartı ile ilerlenecektir.

Kamudaki tasarruf ve dengeli ekonomik yapı ile hazine borç çevirme oranları %100’lerin altına indirilecektir. 2018 yılının geri kalan bölümünde ise daha önce açıkladığımız ve bir süredir üzerinde çalıştığımız 35 milyar TL tasarruf ve gelir artırıcı önlem ile FDF’nın +5 Milyar TL’ye yükselmesi, yılın bundan sonraki aylarında kredi roll over oranının %100 olması (yıl sonu iç borç çevirme oranının %104 olması), bütçe açığının ise yıl başında açıklanan program ile paralel olarak %2’nin altında olması hedeflenmektedir. Yılsonuna kadar mali politikalar ile ilgili aksiyonlarımız ile bu hedefleri gerçekleştirmek temel amacımız
olacaktır.

Türk bankacılık sistemi sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları geçmişte olduğu gibi bugün de etkin bir biçimde yönetebilecek konumdadır.

Piyasada bankalarımız ve şirketlerimizle ilgili yapılan spekülatif açıklamaların aksine kur ve likidite riski konusunda bir problem görülmediği denetleyici kurumlarımız tarafından da düzenli olarak yayınlanan raporlarda gözükmektedir. Yatırımcılar ve halkımızın bu söylentilerden ziyade gerçek durumu yansıtan raporlara itibar etmesini tavsiye ederiz.

Gerçekleştirilen tüm istişare toplantıları çerçevesinde kurgulanan Yeni Ekonomi Modeli’ne ilişkin çerçeve yarın Sayın Bakanımız Berat Albayrak tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 12:40
  1. Yeni ekonomi modeli
  2. hazine ve maliye bakanlığı
  3. Berat Albayrak
  4. yarın açıklanacak

YORUM YAZ

  • Servet gündüzServet gündüz20 dk önce
    yeni ekonomi modeli derken? batırdınız ülkeyi batırdınız dolar olmuş 5.40 euro olmuş 6.20 neresi büyüme tl değer kaybediyor sürekli halen büyümeden bahsediyorsunuz ;)
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