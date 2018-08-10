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Berat Albayrak yeni ekonomi modeli maddelerini tek tek açıkladı !

Doların rekor kırmasından sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Yeni Ekonomi Modelin’de hangi maddelerin olacağı merak konusu olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Modeli'nin çerçevesini açıklıyor.

10 Ağustos 2018 Cuma 15:53
Berat Albayrak yeni ekonomi modeli maddelerini tek tek açıkladı !

Doların rekor kırmasından sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Yeni Ekonomi Modelin’de hangi maddelerin olacağı merak konusu olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Modeli'nin çerçevesini açıklıyor.

İŞTE BERAK ALBAYARK’IN YENİ EKONOMİ MODELİ MADDELERİ

Bakan Albayrak'ın yeni ekonomi modeline ilişkin açıklamaları:

- Esas konu bugünkü bu çerçevede baktığımızda Türkiye orta gelir grubundan üst gelir grubuna çıkması için nasıl bir yol çizmesi konusunda bir çok toplantılar yaptık. Bugün genel yol haritasının çerçevesinin çizeceğimiz bir toplantı olacak.

- Öncelikle yeni kurulan bu bakanlıkta para ve maliye politikalarının tek bir şapkada bileşmesiyle çok daha etkin ve güçlü bir Bakanlık olacak. İcra fonksiyonlarını yerine getirirken çok daha etkin bir bakanlık olacak.

- Paydaşlarla etkin iletişim ve güven oluşturacağız. Eylül’de programın detayları ortaya çıkacak.

- Piyasa ve teori ile uzlaşmacı ve gerçekçi politikaların seçilmesi ve uygulanması

- Para politikaların tam bağımsızlığının sağlanması

- Merkez Bankası’nın bağımsızlığı kritik esaslardan biri

- Bütçe dengesinin tekrardan sağlanması ve kalitesinin arttırılması

- Sıkı para ve mali politikası

- Yapısal reformların önceliklendirilmesi

- Sürdürülebilir sağlıklı büyümeye geçilecek. Daha adaletli paylaşım dönemi hedefleniyor.

- Enflasyon ve cari açık ile mücadele sürecek

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 15:53
  1. berat albayrak
  2. yeni ekonomi modeli maddeleri

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  • MankurtMankurt31 dk önce
    He he...
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