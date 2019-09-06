Yeni eğitim ve öğretim yılı için güvenlik önlemleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliğince, yeni eğitim ve öğretim yılı kapsamında okul ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ve İçişleri bakanlıkları arasında "Okullarda Güvenli Eğitim Ortamlarının Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici TedbirlerinArtırılmasına İlişkin İşbirliği Projesi" kapsamında, İstanbul'daki eğitimkurumlarının koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri planlandı.

Bu çerçevede, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında kentteki 6 bin 790 eğitim ve öğretim kurumunda, mevcut güvenlik kameralarının kontrolü, yeterli sayıyaçıkarılması ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegrasyonu çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Güvenlik tedbirleri kapsamında öncelikli olduğu belirlenen 3 bin 204 okulunun giriş-çıkış saatlerinde 359 polis ekibi görev yapacak. 269 okulda okul kolluk görevlisi ile bin 117 okulda da özel güvenlik görevlisi hizmetverecek. Ayrıca bütün okullar için güvenli eğitim koordinasyon görevlisi belirlendi.

- Jandarma bölgesindeki okulların güvenliği

İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasında bulunan 143 okuldan güvenlik kamerasıeksiği olanların ihtiyaçları da giderildi.

Bu okullar için güvenli eğitim koordinasyon görevlisi olarak 89 jandarma personeli, okulgiriş-çıkışlarındaki güvenliği sağlamak için de 59 devriye personeli görevlendirildi.

Eğitim-öğretim yılı süresince, okul servis araçlarına, sürücülerine ve rehber personeline yönelikdenetimler emniyet ve jandarma trafik personeli tarafından titizlikle sürdürülecek. İlgilimevzuata aykırılığı tespit edilen hususlarda gerekli yasal işlem uygulanacak.

- Mobil okul timleri

Ayrıca, 250 polisten oluşan 65 "Mobil Okul Timi", okul yöneticileriyle okulda veçevresinde meydana gelen olaylara seri şekilde müdahale edecek. Bu çerçevede sürekli görünür,kararlı ve etkin bir şekilde uygulanan denetim faaliyetleri kesintisiz sürdürülecek.

Eğitim-öğretim yılı boyunca, il genelinde Mobil Okul Timlerince yapılacak kontroller dışında,okulların çevresindeki şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelereyönelik kapsamlı uygulamalara emniyet ve jandarma asayiş timlerince devam edilecek.

Okulların çevresinde başta uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele olmak üzere, sigara satışınınönlenmesi, internet kafe gibi yerlerin denetlenmesi, metruk binaların kontrolü, yoğun bir şekildesürdürülecek.

Huzurlu bir eğitim-öğretim yılı için veliler, okul aile birlikleri, meslek odaları, sivil toplumkuruluşları, basın, okul yöneticileri ve güvenlik görevlileri etkin bir iş birliği vedayanışma içinde olacak.