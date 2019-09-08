Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlayacak

Yaz tatilinin ardından 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili yarın çalacak. Resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 9 Eylül Pazartesi günü dersbaşı yapacak.

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020'de yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

Destekleme ve yetiştirme kursları başvuruları

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak düzenlenecek destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci başvuruları 19-23 Eylül 2019'da alınacak. Kurs sınıfları 24-29 Eylül 2019'da oluşturulacak. Yıllık açılacak kurslar 30 Eylül 2019'da başlayacak ve 7 Haziran 2020'de tamamlanacak.