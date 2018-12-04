Yeni polisleri ilgilendiren düzenleme! Artık zorunlu olacak

Emniyet mensuplarının emekli sandığı olarak bilinen ve ihtiyaç duyan üyelerine kredi ve sosyal yardımlar sağlamak için kurulan Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na (POLSAN) yönelik çok önemli düzenlemeye gidiliyor.

Düzenlemeye göre emniyet teşkilatı mensuplarının gönüllü olarak katıldığı Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na katılım artık zorunlu olacak.

Yeni düzenlemeyle POLSAN'ın daha güçlü bir mali yapıya kavuşturularak ortaklarına yaptığı yardımların arttırılması amaçlanıyor.

'Daimi ortağıdır' ibaresi eklenecek

Kamu düzeni ve güvenliğinden sorumlu Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak üzere kurulan Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın tabi olduğu 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 90 ıncı maddesine "Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan memurlar görevleri süresince Sandığın daimi ortağıdır." ibaresi eklenecek.

Brüt maaşın yüzde 8'i aidat olarak kesiliyor

Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu kesintisine esas olan brüt maaş veya ücretlerinin yüzde 8‘inin aidat tutarı olarak alındığı sistemde ödemeler maaş veya ücret bordroları üzerinden her ay kesilerek iki gün içinde Sandık hesabına yatırılmak suretiyle tahsil oluyor.

Yüzde 40'ını ortaklarına dağıtıyor

Ankara Sigorta, Atasu ve polpet gibi çeşitli alanlarda çok sayıda iştiraki olan Polis Bakım ve Yardım Sandığı bir yıl boyunca ticari faaliyetlerinden elde ettiği karın yüzde 40’ını sandık ortaklarına birikimleri oranında kar payı olarak dağıtıyor. Kalan yüzde 60'lık kısım da kurumun öz sermayesine ekleniyor. Emeklilik, vefat, şehitlik ve maluliyet yardımı ise bu kısımdan ödeniyor.

Aylığın 15 katı vefat yardımı

Üyelerine her ay emekli keseneğine (Sosyal Güvenlik kesintisi) esas aylığınızın yüzde 8’i ile tasarruf yapabilme imkanı sağlayan POLSAN, en yüksek emekli keseneğine esas aylığının 15 katı vefat yardımı ile kısmi ve tam maluliyet yardımı da yapıyor.

Piyasa fiyatının altında konut ve araç imkanı

İhtiyaca ve üyelik süresine göre çeşitlenebilen uygun maliyetle borç da veren sandık, anlaşmalı bankalardan yalnızca sandık ortaklarına özel avantajlarla konut finansmanı kullanabilme, kampanyalarla piyasa fiyatlarının altında araç ve konut sahibi olabilme, anlaşmalı sigorta şirketi üzerinden özel indirimle konut ve araç sigortası yapabilme,indirimli fiyatlarla uçak biletleri satın alabilme, anlaşmalı noktalardan indirimli alışveriş imkanı da sunuyor.

(Yeni Şafak)