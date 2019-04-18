Yeni dönemin ilk meclisi toplandı

Bartın Belediye Meclisi’nin yeni üyeleri, Belediye Başkanı Cemal Akın’ın mazbatasını alarak göreve başlamasının ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı öncesinde Başkan Cemal Akın ve meclis üyeleri Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşunda bulunarak,çelenk sundu. Törenin ardından Belediye Meclis Salonunda Bartın Belediyesi Nisan Ayı Toplantısı gerçekleştirildi.Gündemin birinci maddesinde Belediye Meclisine I. ve II. Başkan Vekili Seçimi gerçekleştirildi.Seçimde 1. Başkan Vekili Hüseyin Manav, 2. Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu seçildi. Gündemin ikinci maddesinde ise iki asıl iki yedek Kâtip Üye seçimi gerçekleştirildi.Yapılan seçimde 1. Kâtip Üye Erol Çoban, 2. Kâtip Üye Ufuk Kasap, 1. Yedek Kâtip Üye Necmi Balık, 2. Yedek Kâtip Üye Onur Özkaya seçildi. Gündemin üçüncü maddesi olan Belediye Encümenine üç üye seçiminde ise Sanem Çöme Taşdemir, Turgay Kabakçı ve Recep Ahmet Çavuşoğlu encümen üyeliğine seçildiler.Gündemin dördüncü maddesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Turgay Kabakçı, Enes Gizli, Emrah Ulupınar, Ömer Kemal Çubukçu ve Egemen Kemik seçildi. Beşinci gündem maddesinde Plan ve Bütçe Komisyonuna beş üye seçimi gerçekleştirildi.Yapılan seçimde Canan Çavuşoğlu, Secaattin Aykan, Erol Çoban, Alkım Tan ve Tuncay Maden Plan ve Bütçe Komisyonuna seçildiler. Altıncı gündem maddesinde ise meclis üyeleri tarafından Bartın Belediyesi’nin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği’ ne katılmak üzere 1 asıl, 1 yedek üye belirlenmesi talebi görüşüldü.Yapılan seçimde Hüseyin Gevrek’in asil, Enes Gizli’nin de yedek üye olmasına karar verildi. Toplantı yedinci gündem konusu olan Bartın Belediyesi’nin üye olduğu Bartın Mahalli İdareler Birliği’ ne katılmak üzere 3 asıl, 1 yedek üye belirlenmesi talebi ile devam etti. Yapılan seçimde Asil Üyeler İlker Yıldırım, Hakkı Toscu, Ahmet Kömeç ve yedek üye Necmi Balık seçildi. Gündemin sekizinci maddesinde meclis üyelerine 2018 yılı Denetim Raporunun okunarak, bilgiler verilirken gündemin son maddesi olan 9. maddede ise 2018 yılı Faaliyet Raporu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantının sonunda açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdik.Birlik ve beraberlik içinde Bartın için çalışacağız. Almış olduğumuz kararların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.