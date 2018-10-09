Yeni döneme 82 ülkeden 2 bin 500 öğrencisiyle başladı

Törende konuşan üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, “Üniversite için 10 yıl çok uzun bir zaman değil. Biz de eğitimde belli bir kaliteye odaklandık’’ dedi. Bilime ulaşmanın artık kolay olduğunu söyleyen Altınbaş, “Ama asıl önemli olan öğrencilerin kampüste edinecekleri arkadaşlıklar, grup çalışmaları, meslekleri dışında bir duruş, yaşam ve uzlaşma kültürü kazanmalarıdır. Bunlar da hayatta bilim kadar önemli olan etkenlerdir” diye konuştu.

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ise “Altınbaş Holding ve Altınbaş ailesi olarak bu işlere gerçekten çok önem veriyoruz. Vatana, millete, devlete bağlı iyi gençler yetiştirmek için her türlü imkanı seferber ediyoruz” şeklinde konuştu.

Törene katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise şunları söyledi: “Mütevelli heyetimiz ve rektörümüz şahsında tüm Altınbaş Üniversitesi camiasını tebrik ediyorum. Beraber birçok proje yaptık önümüzdeki dönem de yenilerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın geleceğe hazırlanması için verdiğiniz takdire şayan eğitimde 10. yılınızı kutlarken nice 10 yıllar diliyorum. Altınbaş ailesinin bu eğitim sevdasının artarak devam etmesi en büyük temennimiz. Başarılı bir yıl diliyorum.”

Rektör Çağrı Erhan hedef büyüttü

“Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri olacağımızı düşünüyorum” diyen Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan da, üniversite yönetimi olarak yeni dönemde çok önemli hedeflerinin olduğunu vurguladı. Erhan şu mesajı verdi: “Hedeflerimizin başında Türkiye’nin uluslararası öğrenciler açısından bir eğitim merkezi haline gelmesi var. Bugün, ülkemizde 135 bin civarında uluslararası öğrenci bulunuyor ve bunların sayısını 350 bine çıkartmak gibi bir hedef söz konusu. Altınbaş Üniversitesi, kendi Türk öğrenci sayısına göre en fazla uluslararası öğrenci bulunduran üniversitemizde şu anda 82 ülkeden gelen 2 bin 500 civarında öğrenci eğitim görüyor. Bu sayıyı önümüzdeki yıllarda daha da arttırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra eğitimde kalite her zaman için vazgeçilmezimiz. Önümüzdeki 10 yıl içinde uluslararası arenalarda Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri olacağımızı düşünüyorum.”