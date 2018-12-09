THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yeni dönem! Ruhsat izni resmi gazete'de yayınlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adana'da petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi. Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

09 Aralık 2018 Pazar 08:47
Yeni dönem! Ruhsat izni resmi gazete'de yayınlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

8 yıllığına ruhsat verildi

Buna göre, TPAO'nun Adana'daki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylandı ve şirkete 8 yıllığına ruhsat verildi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 08:47
  1. Adana
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  3. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
  4. TPAO
  5. Resmi Gazete

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kara yollarında durum
    1. Kara yollarında durum
    2. Yeni dönem! Ruhsat izni resmi..
    3. Marmara Denizi’nde deprem oldu!
    4. Günün âyet ve hadisi
    5. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,..
    6. Kerkük’ün kalbi Türk eliyle yeniden..
    7. O Avrupa ülkesinde de binlerce kişi..
    8. İran parlamentosunda skandal! PKK'ya..
    9. Balkondan düşen dansçı öldü
    10. ABD ve PKK 500 bin kişiyi sürgün etti!
    11. Karbonmonoksitten zehirlenen aile..
    12. Erdoğan'dan ünlü sanatçıya sürpriz..
    13. Ermenistan halkı erken seçim için..
    14. İsyan Fransa'dan sonra Hollanda'ya da..
    15. Avustralya’da çift motorlu uçak düştü
    16. Avustralya’daki dans partisinde 1 kişi..
    17. Trump'ın damadı cinayeti Beyaz..
    18. Başkentteki kadın cinayeti
    19. Ataşehir’de hırsız-polis kovalamacası
    20. ELN elindeki rehinelerden birini..
    70'lik Münir ibneliği savundu: Bana normal geliyor
    70'lik Münir ibneliği savundu: Bana normal geliyor
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek