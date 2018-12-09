Yeni dönem! Ruhsat izni resmi gazete'de yayınlandı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adana'da petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi. Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.09 Aralık 2018 Pazar 08:47
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
8 yıllığına ruhsat verildi
Buna göre, TPAO'nun Adana'daki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylandı ve şirkete 8 yıllığına ruhsat verildi.
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