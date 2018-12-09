Yeni dönem! Ruhsat izni resmi gazete'de yayınlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

8 yıllığına ruhsat verildi

Buna göre, TPAO'nun Adana'daki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylandı ve şirkete 8 yıllığına ruhsat verildi.