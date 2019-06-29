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Yeni dönem askerlik sistemi ile ünlü şarkıcı asker oluyor

Yeni dönem askerlik ile birlikte Koliva grubu üyeleri de kışlanın yolunu tutacak.

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:05
Yeni dönem askerlik sistemi ile ünlü şarkıcı asker oluyor

Yeni dönem askerlik ile birlikte Koliva grubu üyeleri de kışlanın yolunu tutacak. Son konserine Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki Finduk Fest’te çıkan Koliva’ya destek 20 bin dinleyeninden geldi. Söylediği Karadeniz şarkılarıyla bütün kitlelerin hayranlığını kazanan özellikle gençlerin sevgilisi Koliva grubu üyeleri askerlik öncesi son konserini "En büyük asker bizim asker" sloganları altında Düzce’nin Akçakoca İlçesinde verdi. Sahnede şarkı söylerken verilen arada askere gideceği için son konserini verdiğini ve orkestrada bulunan iki grup üyesi ile birlikte 2 ay askerlik yapacağını söyledi. Bunun üzerine grubu dinlemeye gelenler "En büyük asker bizim asker" sloganları attı.


Söylediği Karadeniz şarkılarıyla özellikle gençlerin hayranlık beslediği ünlü Karadeniz grubu Koliva, Düzce’nin Akçakoca İlçesinde düzenlenen Uluslararası Finduk Fest’in ilk gününde akşam sahne aldı. Sahne performansıyla konseri dinlemeye gelen 20 bin kişiyi mest eden Koliva grubu, söylediği birbirinden güzel şarkılarla dinleyenleri coşturdu. Şarkılarına ara verdiği bölümde 2 ay sahneden ayrı kalacağını söyleyen Koliva solisti İlhan Gülten orkestrasında bulunan 2 müzisyen arkadaşı ile birlikte askere gideceğini ve sahnelerden uzak kalacağını söyledi. Saçlarına ve sakallarına veda edeceğini de söyleyen Koliva’ya destek dinleyenlerinden geldi. Dinleyenleri Koliva’ya en büyük asker bizim asker tezahüratları yaptılar.


Koliva solisti İlhan Gülten, “Burada çok muhteşem bir tablo var. Sahneden daha da güzel görünüyor. Ancak Bu tabloya 2 ay ara vermemiz gerekecek. Çünkü askere gidiyoruz. Ben ve benimle birlikte 2 müzisyen arkadaşım askere gidiyoruz. Sizleri özleyeceğim. Beni unutmamanızı diliyorum. Askerlik sonrası yine huzurlarınızda olacağım. Ancak saçlarım ve sakallarım gitmiş olacak. O zaman da sever misiniz bilemiyorum” dedi.


Bu sözleri üzerine konseri dinlemeye gelenler “en büyük asker bizim asker diye tezahürat yaparak Koliva’ya destek verdiler.


Konser, Koliva’nın söylediği şarkılarla devam etti. Koliva’nın söylediği şarkılara konseri balıkçı teknelerinden dinleyen bazı dinleyicileri teknede horonla eşlik ettiler. Konserin sonunda ise Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Koliva grubu adına solist İlhan Gülten’e plaket verdi. Başkan Yanmaz, “ 17 yıldır yapılan festivale ara verilmişti. Ben belediye başkanı olduğum sürece bu festival yapılmaya devam edecek. Bunun için sizlere söz veriyorum. Akçakoca’yı sadece turizmle değil alternatif turizm değerleriyle de 12 ay tanıtmaya devam edeceğimize söz veriyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 09:05
  1. konser

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