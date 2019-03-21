Yeni dolar hamlesi! Dtopaj oranı yüzde 20'ye çıkartıldı
Döviz mevduat hesaplarında 1 yıla kadar yüzde 16 olan stopaj oranının yüzde 20'ye çıkarıldığı bildirildi.
21 Mart 2019 Perşembe 08:52
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