Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...

Dolandırıcılar vatandaşları dolandırmak için kullandıkları yöntemlere her geçen gün bir yenisini ekliyor. Telefon dolandırıcıları şimdilerde "kuryeniz var" diyerek aradıkları vatandaşları tuzaklarına çekiyor.

Her 7 saniyede bir 25 lira!

Dolandırıcılar vatandaşı arayıp "Şu an kapınızın önündeyim. Kuryeniz var, nereye teslim edeyim?" dedikten sonra telefonu kapatıyor. Aynı numarayı arayan vatandaş ise "Kuryelerimizi bu numaradan aramazsınız" uyarısı ile karşılaşıyor. O anda arama yapılan telefona mesajla "0888" ile başlayan bir telefon numarası geliyor.

Kuryesi olduğunu düşünen vatandaş bu numarayı aradıktan sonra her 7 saniyede bir 25 lira faturasına yansıyor.

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