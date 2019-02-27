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Yeni doğan buzağıyı donmak üzereyken buldular

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yeni doğan inek yavrusu buzağı, sahipleri tarafından donmak üzereyken bulundu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 02:58
Yeni doğan buzağıyı donmak üzereyken buldular

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yeni doğan inek yavrusu buzağı, sahipleri tarafından donmak üzereyken bulundu. Veteriner müdahalesiyle sağlığına kavuşan hayvanın sağlık durumu iyi.


Gözsüz Mahallesi’nde gece yarısı İbrahim Özcan’a ait açık beside doğan simental cinsi dişi buzağı, annesinden uzaklaşarak kara saplandı. Sabah saatlerinde hayvanları beslemeye giden Özcan, yeni doğan buzağıyı donmak üzereyken buldu.


İbrahim Özcan, bitkin vaziyette olan hayvanı veterinere yetiştirirek, yapılan müdahale sonrası sağlığına kavuşturmayı başardı.


Soğuk kış ayında ’Yeşariye’ ismini koyduğu buzağısını kurtarmaktan mutlu olduğunu ifade eden İbrahim Özcan, "Biz, annesinin doğumunu bekliyorduk. Ancak gece geç saatlerde doğumunu gerçekleştirmiş. Sabah donmak üzereyken fark ettik ve son anda veteriner kardeşimiz Ömer beye getirdik. Gerekli müdahaleyi yapıp, sağ olsun onu sağlığına kavuşturdu. Şu an sağlık durumu iyi"diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 02:58
  1. doğa

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