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Yeni doğan bebeği balkona bırakıp kaçtılar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde evlerinin birinci katındaki balkonunda bebek bulan ev sahipleri, polise haber verdi.

25 Haziran 2019 Salı 14:49
Yeni doğan bebeği balkona bırakıp kaçtılar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde evlerinin birinci katındaki balkonunda bebek bulan ev sahipleri, polise haber verdi.


Edinilen bilgiye göre, gece yarısı ihbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık görevlilerinden yardım istedi. Çevrede yapılan araştırmada polis, bebeğin ailesine ulaşamadı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra kız bebek, Edremit Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan kontrolden sonra bebek Balıkesir’e sevk edilirken, ailesine ulaşılması için çalışma başlatıldı.



Bebeğin kordonu taşla ezilmiş


Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde bebeğin kordonunun taş ile ezilerek kopartıldığı dikkat çekti. Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin ise önce evin zilini bir kere çaldıktan sonra kaçtığı öğrenildi. Aile daha sonra balkondan çocuk sesi gelmesi üzerine baktığında, çamaşır makinesi üzerinde bebek bırakıldığını gördü. Bebeğin yarısının battaniyeye sarılmış, elleri ve bedeninin bir kısmının çıplak ve yüzünde kan lekeleri bulunduğu iddia edildi. Hareketli olması nedeniyle çocuğun makine üstünden düşmekten de son anda kurtarıldığı kaydedildi.



Bebek için sağlık görevlileri seferber oldu


Bebeğe süt verilip, altı temizledikten sonra kıyafet giydirilerek battaniye sarıldı. Bu arada, hastanede tek çocuk doktorunun da raporlu olması nedeniyle bebeğin Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan Ünitesi Yoğun Bakım Servisi’ne sevk edildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:49
  1. doğa

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