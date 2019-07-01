Yeni Dodurga Köyü Şenliği coşkuyla gerçekleştirildi Bozüyük ilçesine bağlı Yeni Dodurga köyünde, bu yıl 20.

Bozüyük ilçesine bağlı Yeni Dodurga köyünde, bu yıl 20.’cisi düzenlenen Köy Şenliği büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Köyün piknik alanında düzenlenen şenlikte yerel sanatçılar tarafından konser verilirken, çocuklar için çeşitli yarışmalar düzenlendi. Ayrıca şenliğin ilerleyen saatlerinde hediye çekilişi yapıldı. Şenliğe, il genel meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları, STK temsilcileri ve çevre köylerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

Köy Muhtarı Mustafa Terle, şenliğe katılanlarla yakından ilgilenirken şenliğe teşrif eden konuklarına katılımlarından, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen Bozüyük Belediye yetkililerine verdikleri destekten dolayı da teşekkür etti.

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