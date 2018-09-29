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Yeni dinozor türü keşfedildi

200 milyon yıllık fosilin, yeni bir dinozor türüne ait olduğu belirlendi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 10:15
Yeni dinozor türü keşfedildi

National Geographic'in internet sitesindeki habere göre, Witwatersrand Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, araştırmacılar 200 milyon yıl önce yaşadığı sanılan yeni bir dev dinozor türünün keşfedildiğini açıkladı. 

Bulunan fosillerin, günümüzde yaşayan Afrika fillerinin iki katı büyüklüğündeki bir dinozora ait olduğu kaydedildi.

EVRENDE YAŞAYAN EN BÜYÜK HAYVAN

13 ton ağırlığında ve yaklaşık 4 metre boyunda olduğunu belirtilen dinozor türünün, kendi döneminde evrende yaşayan en büyük hayvan türü olduğu sanılıyor.

"Dev bir gök gürültüsü" adı verilen türün, klasik uzun boyunlu dinozorlar grubu olan bir "sauropod" gibi göründüğü ancak daha eski dönemde yaşayan bir familyaya ait olduğu aktarıldı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 10:15
  1. güney afrika
  2. dinozor
  3. fosil
  4. Witwatersrand Üniversitesi

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