Çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Kediciklerden kan alıp Adnan Oktar'a...

Suç örgütünün tuzağına düşen genç kızların kan örnekleri alınıp, AIDS ve hepatit testi yapıldıktan sonra Adnan Oktar'a sunulduğu ortaya çıktı.

"Mengele" kod adlı firari Dr. Muhammed Cihat Gündoğdu'nun evinde, bu amaçla kullanılan gelişmiş tıbbi cihazların ele geçirildiği öğrenildi. Gündoğdu'nun evi ve hastanedeki odasında bulunan cihazlara el konuldu.

YALAN MAKİNESİ EĞİTİMİ

Yeni Asır'da yer alan habere göre Doktor Cihat Gündoğdu'nun örgüt içinde komplike programlara sahip yalan makinesini kullandığı, bu makinenin özel bir bilgisayar, parmak ucuna takılı nabız ölçer ve yeni teknoloji ses analizi yapabilen mikrofondan oluştuğu belirtildi. Bazı örgüt üyeleri üzerinde denemeler yapıp, "Bacılar" grubundan bir iki kişiye bu cihazı kullanmayı öğretip, bilgisayarı ve ekipmanı teslim ettiği öğrenildi.