0553 313 94 23

Yeni dalga geliyor! 68 asker hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 68 asker hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:07
Yeni dalga geliyor! 68 asker hakkında gözaltı kararı

Mahrem imamlar soruşturmasında yeni dalga Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri  Komutanlığı bünyesindeki  asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen  haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 22 albay;  halen aktif görevde 19 yarbay; haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 27 yarbay olmak üzere toplam  68 asker şahıs hakkında 02.07.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 18 ilde devam etmektedir.
 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:07
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaybolan üniversiteli Yusuf'dan acı haber geldi
    1. Kaybolan üniversiteli Yusuf'dan acı..
    2. Ülkede kuraklık dehşeti! Sular 300..
    3. İkiz kardeşler aynı duyguları mı yaşar?
    4. Hakim açıkladı! Eylül cinayetinde..
    5. Tarihi eser kaçakçılarına büyük..
    6. Liselere tercih süreci başladı! 2018..
    7. Göbek bağının bakımı nasıl yapılmalıdır?
    8. AK Parti'den Akşener iddialarına cevap
    9. Kayseri lise 2018 taban puanları
    10. 'Örümcek Adam' Fransız itfaiyesinde..
    11. Belediye başkanı müjdeyi verdi! Bir..
    12. Sivilceli ciltler nasıl beslenmelidir?
    13. Doğum sonrasında adet dönemi ne zaman..
    14. Beşiktaş bombayı patlattı! Golcü..
    15. AB Komisyonundan Polonya'ya ihlal davası
    16. İran'tan tuhaf çıkış: Bulutlarımızı..
    17. İstanbul lise taban puanları 2018..
    18. Ankara liseleri taban puanları..
    19. FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza..
    20. Cenaze töreninin provası yapıldı!
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!