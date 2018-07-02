Yeni dalga geliyor! 68 asker hakkında gözaltı kararı

Mahrem imamlar soruşturmasında yeni dalga Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 22 albay; halen aktif görevde 19 yarbay; haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 27 yarbay olmak üzere toplam 68 asker şahıs hakkında 02.07.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 18 ilde devam etmektedir.

