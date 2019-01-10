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Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

10 Ocak 2019 Perşembe 07:42
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Cumhurbaşkanlığı ve bazı bakanlıkların teşkilatlarına ilişkin düzenlemeler yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 9 bakanlığın teşkilat yapılanmasındaki Hukuk Müşavirlikleri kaldırılarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlükleri kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde İdari İşler Başkanlığına bağlı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kurulmasına karar verildi.

"Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı" kurulacak

Kara, hava ve deniz ulaşımında belirgin bir etkiye sahip kaza veya olayları araştırmak üzere "Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı" kurulacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 07:42
  1. cumhurbaşkanlığı
  2. Kararname
  3. resmi gazete

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