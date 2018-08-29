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Yeni Çiflikbank vakası! Milyonluk vurgun yaptılar

ÇiftlikBank’ın şoku halâ atlatılmamışken, benzer bir skandal da daha patlak verdi. Bahis oyunları üzerinden 800’den fazla sosyal medya hesabı kullanılarak milyonlarca lira vurgun yapıldı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 07:21
Yeni Çiflikbank vakası! Milyonluk vurgun yaptılar

Saadet zinciri halkalarına yeni örnekler eklenmeye devam ediyor. ÇiftlikBank'ın hasarı henüz atlatılmamışken, benzer oranda cirolara yaklaşan "Bahisbank" türedi. Bu yöntemde de 'Sizin adınıza bahis oynayıp % 40 kazandırıyoruz' vaadiyle üye ve para toplanıyor. Uzun süredir devam ettiği tahmin edilen yapılanmaya on binlerce kişinin para yatırdığı tahmin ediliyor.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAYILIYOR

Tüm saadet zincirlerinde olduğu gibi ilk üyelerine vaat ettiği kazancı dağıtan çete üyeleri belirli bir doygunluğa ulaşınca ortadan kayboluyor. Facebook gibi sosyal medya siteleri üzerinden yayıldığı görünen sistemde "Bahis Kraliçesi" ve "İddaa Kralı" gibi fenomen yüzler yer alıyor.

LÜKS HAYATLARINI PAYLAŞIYOR

Takipçi sayılarının 500 bini bulduğu üyeler lüks hayatlarını üyelerle paylaşıyor. Maçları satın dahi aldıklarını iddia eden dolandırıcılar, son haftalarda kayıplara karışmaya başladı.

EN ÜNLÜSÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Sistemde 800'den fazla sosyal medya hesabının ve 2 milyona yakın üyenin bulunduğu belirtiliyor. Bu hesapların yüzde 50'si ise tek bir merkezden yönetiliyor. Bu alanda en fazla üne sahip olan Bahis Kralı VK isimli kullanıcı geçen hafta geride 5 bine yakın mağdur bırakarak kayıplara karıştı. Savcılığa verilen ortak şikâyet dilekçesinde bu yolla 25 milyon TL para toplandığı ifade edildi.

LİSE ÖĞRENCİLERİ SEÇİLİYOR

Diğer saadet zincirlerinin aksine burada başta lise öğrencileri olmak üzere 12-18 yaş arası gençler hedef seçilmiş durumda. Gençlerin sosyal medya hesaplarına "100 TL'ye üye ol, 10 bin TL kazan" mesajları atan çete üyeleri ağına düşürdükleri gençlerden para sızdırıyor.

(Sabah)

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 07:21
  1. dolandırıcılık
  2. çiftlik bank
  3. vurgun
  4. bahis

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