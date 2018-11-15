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Kadın ve çocuklara yönelik işlenen suçlarda cezalar artıyor!

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni ceza infaz sistemine dair detaylar belli olmaya başladı. Buna göre kadın cinayetine en az 40 yıl, çocuk cinayetinde ise en az 50 yıl hapis cezası istenecek. Kadın ve çocuklara yönelik şiddet, taciz ve tecavüz suçlarından ceza alanlar şartlı salıverme koşullarından da faydalanamayacaklar.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:07
Kadın ve çocuklara yönelik işlenen suçlarda cezalar artıyor!

Hükümetin, Ceza İnfaz Yasası’nda değişiklik içeren taslak çalışmasında, en önemli operasyonun kadına ve çocuğa yönelik şiddet, saldırı ve tecavüz cezaları için öngürüldüğü öğrenildi.

Şartlı tahliyeden yararlanamayacaklar

AK Parti’nin kendi içinde yürüttüğü, ceza infaz sisteminde değişiklik yapılmasını öngören düzenlemede detaylar ortaya çıkmaya başladı. Hürriyet'te yer alan habere göre; ‘Suça göre infaz süresi’ mantığıyla hazırlanan taslağa göre çalışma bazı suçlarda infaz sürelerinin artışı, bazılarında azalması anlamına gelecek. Kadın ve çocuklara yönelik şiddet, taciz ve tecavüz suçlarında ceza alt sınırları yükseltilecek. Bu suçları işleyenler şartlı salıverme koşullarından da yararlanamayacaklar. Böylece cezalarının bitmesine 1 yıl kala cezaevinden çıkmaları sözkonusu olmayacak.

Cezalar en az 40 yıl

Kadın cinayetlerinde bir kişinin en az 40 yıl, çocuk cinayetlerinde ise 50 yıl cezaevinde kalacağı öne sürülüyor.

Kademeli infaz sistemi kurulacak

Çalışma kapsamında, terör suçlarına ilişkin hükümlere dokunulmayacak. Adli suçlarda ise yüzde 67 olan infaz süresinin yüzde 52’ye indirilmesi tartışılıyor. Ancak bu genel rakam, kadına ve çocuğa şiddet, uyuşturucu satıcılığı gibi belli başlı suçlar hariç tutularak uygulanacak.

Mevcut sistemde infaz süreleri ile ilgili adli ve terör suçu ayırımı bulunuyor. Bu iki başlık altındaki onlarca suç içerik ve şekline bakılmadan aynı şekilde infaz ediliyor. Hırsızlık başta olmak üzere birçok suçta, suçlular cezaevine bile girmeden serbest kalabiliyor. Bu ortadan kalkacak. Kademeli bir infaz sistemi kurulacak.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 09:07
  1. kadın
  2. çocuk
  3. cinayet

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah3 dk önce
    Kadın ve çocuk dövenlerin tüm mal varlıklarına da el koyulmalı, sonrada ömür boyu hapse atılmalı.
  • veliveli16 dk önce
    2. eşe müsade edin, suçlar 3te 2 azalsın... Sahi BATI sizin kaba olduğunuzu düşünür!Toplumda zaten bi şekilde 2. eşi, partneri olan var, onlardan, resmi statü kazanmak isteyenlere bari müsade edin de sistemin tıkanıklığı gitsin!Etme bulma dünyası
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