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Yeni Cami inşaatı hayırseverlerin desteklerini bekliyor

Manisa’nın Selendi ilçesinde İstanbul’daki Nuruosmaniye Camisinin mimarisi örnek alınarak, 2 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Yeni Caminin inşaatında sona yaklaşılırken, caminin Kadir Gecesinde ibadete açılabilmesi için hayırseverlerden destek bekleniyor.

28 Nisan 2019 Pazar 17:16
Yeni Cami inşaatı hayırseverlerin desteklerini bekliyor

Manisa’nın Selendi ilçesinde İstanbul’daki Nuruosmaniye Camisinin mimarisi örnek alınarak, 2 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Yeni Caminin inşaatında sona yaklaşılırken, caminin Kadir Gecesinde ibadete açılabilmesi için hayırseverlerden destek bekleniyor.


İstanbul Nuruosmaniye Camisinin mimarisi örnek alınan ve yapımı devam eden Yeni Cami inşaatında sona gelindi. 750 metrekare oturum alanlı, çift minareli ve çift şerefeli olan camide aynı anda 2 bin kişi ibadet edebilecek. Caminin alt katında 3 işyeri, Kur’an kursu, tuvaletleri ve şadırvan bölümü yer alıyor.


Kaba inşaatı tamamlanan ve iç süslemelerinin çoğunun da tamamlandığı caminin Kadir Gecesine yetiştirilmesi planlanıyor. Hayırseverler cami inşaatına, Ziraat Bankasının TR.73001000562301226285001 nolu hesabı ile Halk Bankasının TR.750001200164300016100003 nolu hesabına yardımda bulunabilecekler.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 17:16
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