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Türkiye'nin yeni Atina Büyükelçisi göreve başladı

Daha önce Bakanlık sözcülüğü ve Hırvatistan Büyükelçiliği görevlerinde bulunan Türkiye'nin yeni Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'a güven mektubunu sundu.

18 Aralık 2018 Salı 13:35
Türkiye'nin yeni Atina Büyükelçisi göreve başladı

Türkiye'nin yeni Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'a güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, Özügergin'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı eşlik etti

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Markos Bolaris ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Yorgos Gennimatas'ın da bulunduğu kabulde Özügergin'e, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Mehmet Şekerci eşlik etti.

Güven mektubunu sunan Özügergin, Pavlopoulos ile yaklaşık yarım saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü olarak görev yaptı

Bakanlık sözcülüğü ve Hırvatistan Büyükelçiliği görevlerinde bulunan Özügergin, daha sonra Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü olarak görev yapmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 13:35
  1. Türkiye'nin yeni Atina Büyükelçisi Burak Özügergin
  2. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos
  3. Cumhurbaşkanlığı Sarayı
  4. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Markos Bolaris
  5. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Yorgos Gennimatas
  6. Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Mehmet Şekerci
  7. güven mektubu
  8. Hırvatistan Büyükelçiliği
  9. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler
  10. Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü

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