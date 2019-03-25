0553 313 94 23

"Yeni bir tarihi beraber yazacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Bütün insanları seveceğiz, herkese saygı göstereceğiz. Yeni bir tarihi beraber yazacağız"

25 Mart 2019 Pazartesi 21:46
"Yeni bir tarihi beraber yazacağız"

BARTIN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün insanları seveceğiz, herkese saygı göstereceğiz. Yeni bir tarihi beraber yazacağız." dedi.

Bartın'da seçim otobüsünden vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, belediye başkanı adaylarıyla memlekete kavgadan uzak baharı getireceklerini söyledi.

Yerel seçimlere işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bütün insanları seveceğiz, herkese saygı göstereceğiz. Yeni bir tarihi beraber yazacağız. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere vereceğiniz her oy dünyada şöyle yankılanacaktır, 'Tüm baskılara, bütün antidemokratik uygulamalara rağmen Türkiye'de halk demokrasiden yana tavır aldı.' Bu çok önemlidir. Demokrasiden yana tavır almak için adayımızı seçeceksiniz." diye konuştu.

Belediye başkan adaylarından 3 şey istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Görev yaptığınız andan itibaren bütün beldeyi, bütün Bartın'ı kucaklayacaksınız. Hiçbir ayrım yapmayacaksınız, herkese eşit hizmet götüreceksiniz. 'Bu mahalle bana oy vermedi diye o mahalleye hizmet götürmeyeceğim.' diye bir düşünce içerisinde olmayacaksınız. Ancak bir mahalle fakirse oraya pozitif ayrımcılık yapabilirsiniz. Onun dışında bütün Bartın'ı kucaklamasını isterim belediye başkanımızın. İki, bütçe görüşmelerinde dedim ki, asgari ücret net 2 bin 200 lira olmalı. Bizim bütün belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 liradır. Ama burada Bartın'da 2 bin 20 lira. Başkan sizlerin oylarıyla koltuğa oturacak inşallah. Göreceğiz, Bartın Belediyesinde asgari ücretle çalışan herkesin aylığı 2 bin 20 lira değil, 2 bin 200 lira olacak. Verdiğimiz sözün arkasında duracağız. Üçüncüsü, hiç kimsenin işine son vermeyeceksin Sayın Başkan. Kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayacağız. Yeter ki çalışsın, alın teri döksün."

Kılıçdaroğlu, belediye başkan adaylarının seçimi kazanması halinde Bartın Irmağı'nın turizme kazandırılması amacıyla Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i Bartın'a getireceğini ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Bartın Belediyesi'ni kardeş belediye yapacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bozkırın içinde olan bir kenti yemyeşil bir kente dönüştürdü. Sizin de bir ırmağınız var. O ırmağa sahip çıkmak lazım, onu Bartın'ın can damarı haline getirmek lazım. Size bu sözü veriyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Mehmet Arslan'ın yanı sıra ilçe ve belde belediye başkanı adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 21:46
  1. - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Bartın
  3. seçim2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bir üst akıl bunları bir araya getirdi"
    1. "Bir üst akıl bunları bir araya getirdi"
    2. Terör devleti İsrail, Heniye'nin..
    3. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş:..
    4. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası:..
    5. Sivas'ta sağlık personelinin..
    6. Mersin’deki PKK operasyonunda 7..
    7. ABD'deki Yahudilerden "Golan" kararına..
    8. Bakan Dönmez: "Bizde ikiyüzlülük,..
    9. Yerel kaynaklara göre, İsrail savaş..
    10. A Milli Takım Eskişehir'de çoştu!
    11. Filistin’den ABD’nin Golan Tepeleri..
    12. Ramazan ayına özel toplu iftar yemeği..
    13. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa..
    14. İsail’in Gazze’ye saldırısı sürüyor
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kütüphaneler..
    16. "Trump'ın Golan kararı barış..
    17. Mersin'deki terör operasyonu
    18. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan baba..
    19. "Yeni bir tarihi beraber yazacağız"
    20. A Klasman Hakemleri Eğitim ve VAR..
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler