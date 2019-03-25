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Yeni Bir Hayat Projesinin Lansmanı Yapıldı

Kayseri’de yaşayan sığınmacılara yönelik olarak hazırlanan ’Yeni Bir Hayat’ projesinin lansmanı gerçekleştirildi.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:45
Yeni Bir Hayat Projesinin Lansmanı Yapıldı

Kayseri’de yaşayan sığınmacılara yönelik olarak hazırlanan ’Yeni Bir Hayat’ projesinin lansmanı gerçekleştirildi.


Hayri Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezinde yapılan lansmana Avustralya Büyükelçiliği 2. Katibi Andrew Cooper, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ve çok sayıda davetli katıldı.


Avustralya Büyükelçiliği 2. Katibi Andrew Cooper, yaptığı konuşmasında, "Zorlu bir kampanyanın sonuna doğru gelmek üzereler. Suriye krizi bildiğiniz gibi, 13 bin kişiyi etkileyen büyük bir insani dram oluşturdu ve bu bağlamda 6 milyon kişi çevredeki ülkelere göçmen olarak gitmek zorunda kaldı. Türk hükümeti bu krizde gerçekten büyük bir fedakarlık göstererek, pek çok Suriyeli göçmene evini açtı ve bu bağlamda Kayseri’de Türkiye içinde göçmenlerin en fazla bulunduğu şehirlerden biri olarak bu krizde büyük bir katkı sağladı" dedi.


Cooper, "Tabi bu bağlamda, bizim Avustralya hükümeti olarak bu projeye yaptığımız katkı oldukça küçük bir katkı. Sonuçta büyük bölümünü Türk hükümeti ve Kayseri karşıladı. Fakat biz de bu projeyi desteklemekten dolayı büyük onur duyduk. Bu tür insani yardımlarda sağlık hizmetleri sunmak oldukça önemli ve bu hizmetlerde de kadınları desteklemek oldukça önemli. Bu bağlamda, biz bu projeyi desteklemekten dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.


Projenin ortaklarından olan Kızılay Toplum Merkezi Yöneticisi Ali Orhan ise, "Bizim için oldukça önem taşıyan bu projenin açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çoğunluğu geçici ve uluslar arası koruma altındaki bireyleri olan faydalanıcılarımızın, kendilerine yeterliliklerini sağlayabilmek, topluma adaptasyonunu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda, sağlıktan sosyal uyuma varan geniş kapsamlı faaliyet alanı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızdan bir diğeri de, bugün bizi burada toplayan projenin de içinde dahil edildiği sağlık alanında Türk Kızılayı olarak aktif ve yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiğimiz alanlardan biridir. Biz toplum merkezi bünyesinde, faydalanıcılarımızın genel sağlık durumunun iyi olmasına destek olmak için, bu alanda tedbirler ve doğru uygulamaları açıklayan seminerler düzenliyoruz ve okullarda eğitimler veriyoruz" diye konuştu.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ise, "Daha önce sağlık ocağı yapılırken, hayırseverimizle görüşmelerimiz olmuştu. Şimdi hakikaten çok anlamlı olduğunu gözlemlemiş oluyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Biz belediyecilik anlayışından ziyade, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle, gece demeden gündüz demeden belediyenin görevi olmamasına karşın, her alanda özelde de sağlık alanında her türlü özveride bulunan, gayret gösteren bir meslektaşınızım, arkadaşınızım. Toplum yararına çalışmayı ibadet bilen, bu yaklaşım içerisinde gayret eden bir insanım. Bu açıdan sizlere minnet duyuyor ve böyle güzel bir iş birliği ile Kayseri’mizde önemli, anlamlı bir hizmete vesile olduğunuz için sizlere sağ olun var olun diyorum. Önümüzdeki dönemde bu alandaki projelerimizin daha fazlasını hep birlikte yapacağız" dedi.


İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise, "Göç toplumsal statüleri ve geleneksel yaşam kalıpları nedeniyle erkeklere kıyasla kadınları daha fazla etkilemekte ve sağlık hizmeti almada dezavantajlı hale getirmektedir.Temel sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezi olan ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerine ulaşım açısından mülteci kadınların yetersizlikler yaşadıkları görülmektedir. Bebek beslenmesi ve emzirme, aşılama gibi çocuk sağlığına yönelik yetersizlikler sağlık tesislerimize yapılan başvurulardan elde edilen verilerden ortaya çıkmaktadır. İlimizde ikamet eden Suriyeli göçmenlerin ülke ve şehir yaşam şekli ve sağlık tesislerine yönelik uyumlarının geliştirilmesi, sağlık okuryazarlıklarının artırılması, kendi sağlıklarını ve çocuklarının sağlıklarını koruma becerilerinin gelişmesi ve çocuk bakımı konusunda profesyonelleşmesine imkân sağlayacak bu projemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:45
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