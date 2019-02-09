0553 313 94 23

"Yeni Bir Hayat Mümkün" projesine Avustralya'dan destek

Kayseri'de yaşayan 400 Suriyeli kadının, aile planlaması ve sağlıklarını koruyabilme becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra cinsiyet eşitliği gibi konularda farkındalıklarını artıracak proje, Avustralya Büyükelçiliği yardım kampanyası programı tarafından desteklenecek

09 Şubat 2019 Cumartesi 16:13
"Yeni Bir Hayat Mümkün" projesine Avustralya'dan destek

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan ve Avustralya Büyükelçiliği 2018 Doğrudan Yardım Programına başvurusu kabul edilen "Yeni Bir Hayat Mümkün" projesinin yürütülmesi için protokol imzalandı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, projenin yürütülmesi için İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve proje ortağı Kayseri Kızılay Toplum Merkezi Yöneticisi Ali Orhan tarafından imzalar atıldı.

İl Sağlık Müdürü Benli, Avustralya Büyükelçiliğinin toplum desteği projelerine Kızılay ile ortak müracaat yaptıklarını ve Suriyeli kadınlara yönelik hazırladıkları "Yeni Bir Hayat Mümkün" projesinin kabul edildiğini belirtti.

Projenin 15 bin Avustralya dolarıyla destekleneceğini anlatan Benli, "Bu projenin manevi değeri büyük diye düşünüyorum. İnşallah hayırla sonuçlanır ve toplumumuza bir katkıda bulunmuş oluruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri Kızılay Toplum Merkezi Yöneticisi Ali Orhan ise merkez olarak geçici koruma ve uluslararası koruma altındaki misafirlere yönelik psikososyal destekler verdiklerini, bu desteklerin kapsamlarını genişleterek göçmenlerin kendilerine yeterliliklerini artırmak istediklerini kaydetti.

12 ay sürecek "Yeni Bir Hayat Mümkün" projesi kapsamında kentte ikamet eden 400 Suriyeli kadına, ülke ve şehirde yaşam şekli, sağlık tesislerine yönelik uyumlarının geliştirilmesi, sağlık okuryazarlıklarının arttırılması, aile planlaması, kendi sağlıklarını, çocuklarının sağlıklarını koruma becerilerinin gelişmesi, cinsiyet eşitliği gibi konularda eğitimler verilecek.

Proje sonunda kadınların bu konulardaki farkındalıklarının artması, ayrıca çocuk bakıcısı olarak meslek edinmeleri hedefleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 16:13
  1. "Yeni Bir Hayat Mümkün"

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şişli'de silahlı soygun! Soyguncular kayıplara karıştı
    1. Şişli'de silahlı soygun! Soyguncular..
    2. Kızılay Başkanı'ndan "Bazılarına inat..
    3. "Ülkemiz dünyanın en büyük küresel..
    4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    5. Hafif ticari araç yayalara çarptı: 1..
    6. Talimat Erdoğan'dan geldi! Bakan..
    7. Tekvando: 4. Avrupa Başkanlık Kupası
    8. KGM'den Uzunköprü açıklaması
    9. Tenis: Göbeklitepe Bahar Kupası
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    11. Büyük zafer! Osmanlı torunu o ülkenin..
    12. Uyuşturucu çetesinin lideri..
    13. Başkentte "tanzim satış noktaları"..
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    15. Gençlerbirliğispor'un 70'lik yeni..
    16. Oğlunu bulması için medyuma gitti,..
    17. "Yeni Bir Hayat Mümkün" projesine..
    18. İzleri yok etmek için cesedi çamaşır..
    19. Medipol Başakşehir-Erzurumspor..
    20. Çin'den tüm dünyaya Venezuela çağrısı!
    Suudileri savundu, Türkiye’ye saldırdı! “Türkiye İran’dan daha tehlikeli”
    Suudileri savundu, Türkiye’ye saldırdı! “Türkiye İran’dan daha tehlikeli”
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!