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Kayaşehir’e yeni bir Emlak Konut projesi daha geliyor! Yatırımcıları heyecanlandıran ihale

Emlak Konut GYO, Başakşehir’de yeni bir ihalenin hazırlığını yapıyor.

14 Ekim 2019 Pazartesi 10:49
Kayaşehir’e yeni bir Emlak Konut projesi daha geliyor! Yatırımcıları heyecanlandıran ihale

 Akit  Ekonomi 

Emlak Konut GYO, ihaleleriyle yatırımcılara büyük kazançlar sağladığı Başakşehir’de yeni bir ihaleye hazırlanıyor. Bölgede nitelikli projelerin yükselmesinde rol alan şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile yaptığı açıklamada İstanbul Başakşehir Kayabaşı’ndaki 7. etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşım ihalesinin ilk oturumunu 31 Ekim Perşembe günü gerçekleştirecek. Saat 14.30’da yapılacak ihale kapsamında, 48 bin 674 metrekarelik arsada konut ve park alanı planlanıyor. 1.35’lik emsal oranı bulunan arsada 52 bin 693 metrekarelik inşaat yapılabilecek. Emsal Yerleşik konut alanının yüzde 5’lik kısmı bağımsız ticari alan olarak kullanılabilecek.

Nereden nereye?

Son 10 yılda İstanbul’un en çok yatırımcı çeken ilçelerinden olan Başakşehir’deki değişim, baş döndürücü hızla devam ediyor. Merkezinde arsa kalmayan ilçenin, Emlak Konut GYO’nun markalı projeleri bölgeye taşımasıyla popüler olan Kayaşehir’in İstanbul’un yakın geleceğinde 39. ilçe olarak yerini alması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:49
  1. Emlak Konut GYO
  2. Başakşehir
  3. Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)
  4. İstanbul Başakşehir Kayabaşı
  5. Emsal Yerleşik konut alanı
  6. Kayaşehir

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