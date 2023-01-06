'Yeni bir eğitim politikasıyla yola çıkmalıyız'

Devlet her şeyden tasarrufa gidebilir. Ancak insanlarımızın eğitiminde tasarrufa gidilemez çünkü ülkenin geleceği donanımlı bireylerin yetişmesine bağlıdır. Bu nedenle öğretmen açığını ücretli öğretmen politikasıyla doldurmaya çalışmak, ülkeler arasında gelişme yarışmasında ben yokum veya yarışmaya girmiyorum anlamına gelir. Elbette ki eğitim eski yıllardaki gibi değildir. Eskiden lise mezunları iki ayda öğretmen oluyordu. Bunu herkes hatırlar. Bugün eğitimdeki sıkıntıları ve sorunları gidermenin tek çaresi; öğretmen yetiştiren üniversitelerimizi donanımlı hale getirilmeli ve orada eğitimini tamamlayan öğretmenleri de belli bir süre stajdan sonra da atamaları yapılarak eğitimde canlılık ve kaliteyi yakalayabiliriz. İstikbalimizin temelini teşkil eden gençlerimiz ne kadar donanımlı yetişirse o kadar geleceğimize güvenle bakabiliriz. Sıkıntılar varsa hâlâ o iki ayda yetişen öğretmenlerin mesleği öğretmen olmayan kişilere ücretli öğretmenlik yaptırılarak o günkü neslimize yapılan en büyük kötülük olduğu gibi geleceğimizi karanlığa sürüklemeye çalışılmıştı. Çünkü donanımlı bir eğitim görmemiş insanlardan iyi eğitim ve ülkede gelişme beklemek hayalin ötesinden başka bir şey değildir. Bugün birçok alanda gelişmeleri gözlemekteyiz. Savunmada, sağlıkta ve enerjide, turizmde iyi atılımlar yapılmakta ve süper güçlerle yarışırcasına gayret göstermektedir. Bu da halkın devletine güveni artırdığı gibi göğsünü de kabartacak bir gelişmedir. Çocuklarımız iyi bir eğitimle yetiştirildiği zaman sürdürülebilecek gelişmişlik tüm alanlarda daha iyi bir şekilde artırarak devam edebileceğiz.

Bu nedenle öğretmen boşluğunu geçmişte gelen ücretli öğretmen politikasını çöpe atıp, yeni bir eğitim politikasıyla kadrolu öğretmen ataması yapılarak eğitimimizi kaliteli hale getirmeliyiz. Hem öğretmenlerimiz sıkıntılardan kurtarılmış olur, hem de tüm imkânlarını, bilgisini ve eğitim tecrübesini öğrencileriyle paylaşmasını sağlamış oluruz.

Bugün dünden daha farklıyız. Gelişme trendi yakalamışken, gevşemek geri kalmak bize çok pahalıya mal olacaktır. Onun için tüm alanlarda daha iyi yarışmak için iyi ve donanımlı yetişen nesillerle mümkün olacaktır. Bu da donanımlı üniversitelerde yetişen, stajdan geçen, boş kadroları, kadrolu öğretmenlerimizin atamalarını yapmakla mümkün olacağını düşünüyorum.