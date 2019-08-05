0553 313 94 23

Yeni bir dinozor türü keşfedildi

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:31
Yeni bir dinozor türü keşfedildi

ANKARA (AA) - Güney Afrika'da bir müzenin koleksiyonunda bulunan fosillerin, yeni bir dinozor türüne ait olduğu belirlendi.

The Guardian'ın haberine göre, 30 yıldır Massospondylus türüne ait olduğu sanılan 200 milyon yıllık fosiller üzerinde yapılan detaylı inceleme, fosillerin yeni bir türe ait olduğunu gösterdi.

Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli Paul Barrett ve doktora öğrencisi Kimberley Chapelle'in, diğer dinozor kemikleriyle karşılaştırarak dinozorun yeni bir türe ait olduğunu keşfettiği belirtildi.

"Ngwevu intloko" (Gri Kafatası) adı verilen dinozorun, yaşadığı dönemde burnundan kuyruğunun ucuna kadarki mesafenin 4 metre civarında ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığında olduğu hesap edildi.

Daha çok ot yiyen Ngwevu'nun fırsat bulduğunda küçük hayvanlarla da beslendiği düşünülüyor.

Yeni dinozor türünün fosillerinin, 1978'de Güney Afrika'nın Fouriesburg bölgesinde bir çiftlikte bulunduğu belirtildi.

Keşfin ayrıntıları "PeerJ" dergisinde yayımlandı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:31
  1. Dinozor
  2. Güney Afrika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İdlib’teki ailelere 3 bin gıda kolisi
    1. İdlib’teki ailelere 3 bin gıda kolisi
    2. Kadın dostu olma yolunda bir başkent
    3. Bartın TOKİ 423 konut kura sonuçları..
    4. İsrailli sağ partiler "Batı Şeria’yı..
    5. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları
    6. Alanya’da ayağına palet düşen market..
    7. Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'ın..
    8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    9. İsveç'te dilenmek artık paralı
    10. Nemrut Dağı’nda engelliler için konser..
    11. Geleneksel heyecanda ilk maç yarın
    12. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu’da
    13. Kurban Bayramında beslenme önerileri
    14. Kayserispor'dan transfer açıklaması
    15. Başkan Yüksel, kurban pazarını ziyaret..
    16. Pakistan Başbakanı Han, Malezya..
    17. El uyuşmasının nedenleri
    18. Manisa'da yaklaşık 300 zeytin ağacı..
    19. Atalar, çiftçilerin sorunlarını dinledi
    20. Selvilitepe sokaklarında çalışmalar..
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı