0553 313 94 23

Yeni bir dinozor türü keşfedildi

11 Mart 2019 Pazartesi 18:30
Yeni bir dinozor türü keşfedildi

ANKARA (AA) - Avustralya'nın güneydoğusunda yeni bir dinozor türü bulundu.

LiveScience'ın haberine göre, bilim adamları Victoria eyaletinde 125 milyon yıllık kayalık bölgede yaptıkları kazı çalışmasında, yeni bir dinozor türüne ait beş üst çene fosili keşfetti.

Fosillerin sahibi dinozorların, 125 milyon yıl önce bölgede yaşadığı ve küçük kangru türü valabi büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Yeni türe, çenesi İspanyol gemisi kalyonun ters dönmüş haline benzediğinden "Galleonosaurus dorisae" adının verildiği kaydedildi.

"Galleonosaurus dorisae"nin otobur olduğu da ifade edildi.

Keşfin ayrıntıları "Journal of Paleontology" dergisinde yayımlandı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 18:30
  1. Avustralya
  2. Dinozor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun sözlerine tepki
    1. CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun..
    2. Etiyopya'da düşen yolcu uçağı
    3. Kılıç’tan 12 Mart mesajı
    4. Başkan Kutlu’dan İstiklal Marşının..
    5. Osmangazi’de su kesintisi
    6. Kazayı izlerken kaza yaptılar
    7. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    8. Kayıp keçileri jandarma buldu
    9. 5 yaşında muhtar adaylığını açıkladı!..
    10. Enerji Bir-Sen’den GMİS Üzülmez..
    11. Başkan Sekmen: “Bu kardeşlik ortamını..
    12. Darbe bildirisinde imzası bulunan..
    13. Ülke şokta! 5,5 ile sallandı
    14. Genç iş adamları eğitim programı sona..
    15. PTT dağıtım ve toplama merkez..
    16. Vali Pekmez İstiklal Marşının kabulü..
    17. Spor inovasyonu programında,..
    18. İsrail'de her 66 saniyede bir..
    19. Büyükşehir kentin tarım sektöründe de..
    20. AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Dr...
    21. TSK'da bir ilk! Uzaktan müdahale..
    22. Piyasalarda gün sonu
    23. "Ergenekon" davası hakim ve savcıları..
    24. Mavikent ile Hizmet-İş Sendikası..
    25. 12 ilde FETÖ'ye dev operasyon! 15..
    26. Başkan Çerçioğlu’ndan hayvan hakları..
    27. Görüntüler isyan ettirdi! Hepsi gölden..
    28. Real Madrid'de efsane geri dönüyor...
    29. Silah kaçakçılarına büyük darbe! 6..
    30. Demircan: “Kavaklı oyunu istikrar ve..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!