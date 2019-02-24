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"Yeni bir DEAŞ oluşmaya başladı"

Eski Irak Başbakanı ve Vataniyye Koalisyonu lideri Allavi:- "Irak, bir kaos yaşıyor. Bölge ve dünya da daha fazla bölünmüş durumda"- "Yeni bir DEAŞ oluşmaya ve net şekilde görünmeye başladı"- "Bölge, daha fazla yıkım ve gerginliğe sahne olacak"

24 Şubat 2019 Pazar 14:57
"Yeni bir DEAŞ oluşmaya başladı"

BAĞDAT (AA) - Eski Irak Başbakanı ve Vataniyye Koalisyonu lideri İyad Allavi, ülkenin kaos yaşadığını, bölge ve dünyanın da daha fazla bölündüğünü belirterek, "Yeni bir DEAŞ oluşmaya ve net şekilde görünmeye başladı." dedi.

Allavi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "siyasi rejimin reformu ve devlet kurumunun yeniden inşası" sloganıyla "Irak Tribünü" adlı yeni bir siyasi oluşum kurduklarını açıkladı.

Oluşumda Irak siyasetinde önemli görevler üstlenen kişilerin bulunduğunu ifade eden Allavi, "Bu kişiler, ait oldukları mezhep, ırk ya da aşireti değil, kendilerini temsil edecek." diye konuştu.

Allavi, ilan ettiği yeni oluşumun, seçimlere katılacak siyasi parti niteliğinde olmadığını bildirdi.

- Yeni bir DEAŞ uyarısı

DEAŞ'ın ülkede sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik son dönemde artan saldırılarına değinen Allavi, şu ifadeleri kullandı:

"Irak, bir kaos yaşıyor. Bölge ve dünya da daha fazla bölünmüş durumda. Irak ve bölgedeki siyasi süreç, bu bölünmeye kucak açmış vaziyette. Bölge daha fazla yıkım ve gerginliğe sahne olacak. Öncekilerden daha riskli olan üçüncü nesil terör tehdidi söz konusu. Bölgemizdeki siyasi atmosfer, mezhepçilik ve dışlamaya dayanarak terörü bertaraf etmek yerine kucaklar durumda. Bunu Libya, Yemen ve Suriye'de görüyoruz. Yeni bir DEAŞ oluşmaya ve net şekilde görünmeye başladı."

Allavi liderliğindeki Vataniyye Koalisyonu, Mayıs 2018'deki genel seçimlerde 329 sandalyenin bulunduğu Irak Meclisine 21 milletvekili gönderebilmişti.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 14:57
  1. Bağdat
  2. deaş
  3. Irak
  4. İyad Allavi

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