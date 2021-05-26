  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
MSB: Azerbaycan'a teslim edildi
Abdurrahim Albayrak, Gareth Bale bombasını patlattı
Mısır'dan büyük geri adım!
Yeni BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi
Korona Virüs Yeni BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi
Korona Virüs

Yeni BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın anlaşmasını duyurduğu 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatını yapan uçak Ankara'ya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 12:03:00 - 2021-05-26 12:41:28
Yeni BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ile Pfizer/BioNtech arasında toplam 120 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

Pfizer/BioNtech aşılarının yeni dozları Türkiye'ye geldi.

Aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs aşısı sayısı 28.313.119, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 12.108.089'a yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sakaryali

Bedava yami geldi kaos korku para
  • Yanıtla
Rusya'nın skandal 'Türkiye' kararından sonra bomba sonuç!
Ekonomi

Rusya'nın skandal 'Türkiye' kararından sonra bomba sonuç!

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, uçuşların kısıtlanmasının ardından Rus turistlerin yüzde 60'tan fazla..
Bakan Soylu 'Hadi Özışık'ın ihanetini detayları ile anlattı!
Gündem

Bakan Soylu 'Hadi Özışık'ın ihanetini detayları ile anlattı!

Habertürk canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hadi Özışık ile uzun yıllardır süregelen geçmişini ve gördüğü ihaneti deta..
İsrail bu kez Arap ülkesine saldırdı
Dünya

İsrail bu kez Arap ülkesine saldırdı

Filistin'den çekilen İsrail rahat durmuyor. Tel-Aviv yönetimi bu kez Lübnan'a gaz bombası ile saldırdı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay