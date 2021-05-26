Yeni BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın anlaşmasını duyurduğu 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatını yapan uçak Ankara'ya geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ile Pfizer/BioNtech arasında toplam 120 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığını duyurmuştu.
Pfizer/BioNtech aşılarının yeni dozları Türkiye'ye geldi.
Aşılamada son durum
Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs aşısı sayısı 28.313.119, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 12.108.089'a yükseldi.