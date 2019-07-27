0553 313 94 23

Yeni başlangıçlar için pişirdiler

Radisson Hotel Grup ve Hayata Sarıl Lokantası anlamlı bir iş birliğine imza attı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:37
Yeni başlangıçlar için pişirdiler

Radisson Hotel Grup ve Hayata Sarıl Lokantası anlamlı bir iş birliğine imza attı. Gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde otel şeflerinden Ömer Esen ve Ahmet Türkmen lokantada yeni başlangıçlar için üçüncü kez pişirdi.


Radisson Hotel Group Türkiye Sorumlu İşletme Projeler ekibinin belirlediği çerçevede oluşturulan destek kampanyasında bu yıl Hayata Sarıl Lokantası’na 8 aylık pişirme programı oluşturuldu. Sekiz aylık programın üçüncüsünde Radisson Hotel Grup şefleri Ömer Esen ve Ahmet Türkmen gün boyunca lokantada belirledikleri menüyü pişirerek servis etti. Gün boyu gelen misafirlerin satın aldığı bu menüden elde edilen gelirin Hayata Sarıl Lokantası’nın bütçesine destek olmak için kullanılacağı öğrenildi. Lokantanın sahibi Ayşe Tükrükçü, etkinlik kapsamında gün içinde evsizlere 41 bin 330 tabak ücretsiz yemek verildiğini söyledi.


Şef Ahmet Türkmen, “Grup olarak Hayata Sarıl projesine sunmuş olduğumuz katkıdan dolayı gerçekten çok mutluyum. Askıya yemek bırakmaya gelen destek sağlayan misafirlerimizle de yapmış olduğumuz sohbetlerden ayrı bir mutluluk duydum. Onların projeye vermiş olduğu katkılardan dolayı duyduğu mutluluğu gözlerinde gördüm. Bu da bana ayrı bir haz verdi. Bizde ekip arkadaşlarımızla gelerek burada farklı tatlar farklı lezzetler ortaya çıkardık. Hepimize ayrı bir mutluluk kattı. Bir şef olarak çok mutlu oldum, bu tür projelerde yer almayı her zaman temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


Her bireye yaşam hakkı tanımanın önemine dikkat çeken lokantanın sahibi Ayşe Tükrükçü, “Üçüncü etkinliğimizi gerçekleştirdik. Akşamı daha saymadan evsizlere verdiğimiz yemek sayısı 41 bin 330 tabak yemek oldu. Keşke daha az olsaydı bu rakam. Önemli olan sokaktaki insanlarımıza bizim kadar yaşam hakkı tanımak. Bizler sizin için sizlerde bizim için çok önemlisiniz. İyi ki varsınız’’ şeklinde konuştu.


Gerçekleştirilen her organizasyonda daha geniş kitlelere ulaştıklarını belirten Radisson Hotel Group Türkiye İletişim ve Pazarlama Müdürü Yeşim Doğukan, “Üçüncü kez böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Çıktığımız bu yolculukta çok daha uzun soluklu işbirlikleri yapmaya devam edeceğiz. Her bir organizasyon birbirinden başarılı geçiyor. Her seferinde daha geniş kitlelere ulaşıyoruz. Bu da bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFI TAB Gıda Yatırımları'ndan Üsküp'te iki restoran açılışı
    1. TFI TAB Gıda Yatırımları'ndan Üsküp'te..
    2. (Özel) Truva atı Kazdağı köknarından..
    3. Bursa'da motosikletler çarpıştı: 1..
    4. Yaban ördekleri yavrularıyla Kars..
    5. İngiltere vizesi nasıl alınır?
    6. Düzce Ziraat Odası fındık..
    7. Milletvekili Açıkgöz: “Temiz bir Nar..
    8. Sağlık Müdürlüğü Araç Filosu Hızla..
    9. 18 yıldık işletmesi gözlerinin önünde..
    10. Silvan Devlet Hastanesi yapımında sona..
    11. Şentop: Erken seçim ihtimali sıfırdır!
    12. 46 ülkeden fotoğraf kareleri..
    13. Otomobil iş makinasıyla çarpıştı:1..
    14. Otomobil iş makinasıyla çarpıştı:1..
    15. Tanuğur: “Arı sütünün doğurganlık..
    16. İzmit’te köy yolları yenileniyor
    17. TÜSEB’in Yerli-Milli İlaç ve Tanı Kiti..
    18. Otobüs, kamyon ve kamyonet birbirine..
    19. Atletico Madrid, Real Madrid'e gol..
    20. Sedat Kılınç:”Merkez Bankasının..
    21. SpaceX kargo mekiğini Uluslararası..
    22. Dünyada bulunan 90 çeşit madenden..
    23. Polis memuru şehit düştü
    24. Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu,..
    25. Kayserispor’dan kötü sonuçlar için..
    26. Rusya'dan ABD'yi korkutacak açıklama!..
    27. Tayyip Kanarya imzayı attı
    28. Altan Güneş, yardımcı antrenör oldu
    29. Adıyaman’daki saldırıda yaralanan..
    30. Tünel girişinde kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz