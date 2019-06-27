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Yeni Başkan, Nurettin Oydu oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kent Konseyinin 3.

27 Haziran 2019 Perşembe 22:44
Yeni Başkan, Nurettin Oydu oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kent Konseyinin 3. olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Mevcut başkan Osman Tekeli ile Avcılar Kulübü Başkanı Nurettin Oydu arasında başa baş geçen Başkanlık seçimlerini Nurettin Oydu önde tamamladı. Yapılan seçim sonrasında Nurettin Oydu 62, Osman Tekeli 54 ve Mustafa Aksu 7 oy alırken 2 oy da geçersiz sayıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda Belediye Başkanı M. Talat Bakkalcıoğlu Kent Konseyi ile ilgili görüşlerini aktarıp divan heyetinin oluşumunu sağlayarak salondan ayrıldı. Devamında seçimlerin çarşaf liste mi yoksa blok liste mi olarak yapılacağı konusu görüşüldü. Mevcut Başkan Osman Tekeli ve başkan adaylarından Mustafa Aksu’nun çarşaf liste ile seçime girilmesi yönündeki önerilerine rağmen yapılan oylamada çoğunluğun oyları ile seçime blok liste ile girilmesine karar verildi. Seçimlere geçilmeden önce adaylara söz verilerek üyelere hitap etmeleri sağlandı. Sonrasında seçimlere geçilerek alfabetik sıraya göre üyelere oy kullandırıldı. Seçimlerin tamamlanması ile birlikte oy sayımına geçildi. Yapılan seçim sonrasında Nurettin Oydu 62, Osman Tekeli 54 ve Mustafa Aksu 7 oy alırken 2 oy da geçersiz sayıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar birlik beraberlik pozu verirken Kent Konseyinin yeni Başkanı Nurettin Oydu’yu tebrik etti.



Nurettin Oydu’nun başkanlığındaki Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri Mecit Çakır, Ümit Kök, Özen Sevgili, Derya Poyraz, Hüseyin Turan, Celalettin Ateş, Veli Çelik, Süleyman Çaydere, İsmail Topal, İbrahim Araba, Hayati Çil, Savaş Göçerler, Mümin Gün, Mustafa Küplü, İbrahim Kayacık, Ali Bektaş, H.Hüseyin Sağan, İsmail Durmuş, Mehmet Erkoç, Hasan Özkan ve Suat Erbay’dan oluştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 22:44
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