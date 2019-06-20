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Yeni başkan Ergül seçildi

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Derneği’nde gerçekleşen Olağanüstü Kongrede yapılan seçimde Hüsamettin Ergül başkan seçildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:22
Yeni başkan Ergül seçildi

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Derneği’nde gerçekleşen Olağanüstü Kongrede yapılan seçimde Hüsamettin Ergül başkan seçildi.


Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Derneği’nde Olağanüstü Kongre gerçekleşti. Belediye meclis salonunda gerçekleşen kongreye Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve dernek üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan kongrede ilk olarak Kulübün eski başkanı Bekir Güven söz aldı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra yeni başkan seçilen Hüsamettin Ergül bir selamlama konuşması yaptı ve Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nü daha ileri taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kendisine bu görevi layık gören Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a da teşekkür eden Ergül, amaçlarının Darıca’da sporu daha geniş kitlelere yaymak olacağını belirtti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı konuşmada yeni başkan ve yönetimine başarılar dileyerek “Darıca Eğitim Spor Kulübü’nün benim için özel bir yeri var. Sokakta oynayan çocukların sporla tanışmasını sağlayacağız. Spora her zaman önem vereceğiz ve destek olacağız. Sadece atletizm değil sporun birçok dalında başarılı çalışmalara imza atmak için çalışacağız. Yeni yönetimin bu konuda başarılı olacağına inanıyorum. Ben buradan bir kez daha bu kulübün kurulmasından bugüne kadar emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Konuşmaların ardından seçim yapıldı ve yeni yönetim kurulu belli oldu. Hüsamettin Ergül’ün başkan seçildiği kongrede liste şu şekilde oluştu:Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Hüsamettin Ergül (Başkan), Ahmet Akçay, İlker Topal, Bilal Ulusoy, Ali Yurdakul. Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Halim Ceyran, Kemal Yılmaz, Ayhan Yılmaz,Mesut Abdulrezzak, Selçuk Koç. Denetim Kurulu Asil Üyeler: Yücel Aslan, İbrahim Gündoğdu, Bayram Özbaş. Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Orhan Kızkun, Ali Can Mert, Hüseyin Şinik.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:22
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