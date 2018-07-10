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Bekir Pakdemirli: Şaşırdım

İzmir doğumlu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımın her tarafına dokunmuş bir aileden geldiğini söyleyerek, verilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğini belirtti. Pakdemirli, "Biraz şaşırdım. Reisi Cumhur'umuza bu görevi bana verdiği için teşekkür ediyorum" dedi.

10 Temmuz 2018 Salı 10:23
Bekir Pakdemirli: Şaşırdım

İzmir'de 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den aday adayı olan ancak aday listesine giremeyen Bekir Pakdemirli, AK Parti'nin yeni kabinesinde Tarım ve Orman Bakanı olarak görevlendirildi.

"BİRAZ ŞAŞIRDIM"

Pakdemirli, bu görevin kendisi için de sürpriz olduğunu belirtti. Pakdemirli, "Biraz şaşırdım. Reisi Cumhur'umuza bu görevi bana verdiği için teşekkür ediyorum" dedi.

1973 yılında İzmir’de doğan merhum Türk siyasetçi Ekrem Pakdemirli‘nin oğlu Bekir Pakdemirli, yeni kabinenin Tarım ve Orman Bakanı olarak açıklandı. İlk açıklamasını yapan Bakan Pakdemirli, "Bize bu görevi layık gören Reis-i Cumhurumuza, Erdoğan Bey’e çok çok teşekkür ederim. Çok büyük bir sorumluluk. Omuzlarımızda büyük bir sorumluluk hissettiriyor ama bir yandan da çok büyük bir şeref. Memleketimize, insanlarımıza hizmet etmek büyük mutluluk" dedi.

"İNŞALLAH ZORU YAPARIZ, İMKANSIZ ZAMAN ALIR"

Bakanlığı bekleyip beklemediği sorusu üzerine Pakdemirli, "Açıkçası ben çok yakın bir zamanda duydum. Ancak bakanlığın bu olacağını ben de bilmiyordum. Ama bu bizim uzak olduğumuz bir şey değil. Çiftliğimiz var. Üzümümüz, incirimiz, tavuk kümeslerimiz var. Yani tarımın her tarafına dokunmuş bir aileyiz. Zor olmayacak diye düşünüyorum. Allah hepimizi muvaffak etsin. Tabii görevlerin hepsi zor. İnşallah zoru hemen yaparız, imkansız da biraz zaman alır." diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 10:23
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