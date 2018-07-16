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Yeni bakan göreve hızlı başladı

9 Temmuz’da bakanlığı açıklanan ve bir gün sonra görevi devralan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hızla işe koyuldu. Çiçeği burnunda bakan, sektör temsilcilerini dinledi ve sorunların çözümü için çalışmalara hemen başladı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:47
Yeni bakan göreve hızlı başladı

Yeni Çevre ve Şehircilik Bakanının inşaat sektörünün mutfağından gelmesinin de etkisiyle hızla aksiyon alındı. Eski Emlak Konut GYO Genel Müdürü olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum vakit kaybetmeden inşaat sektörünün temsilcileri ile makamında bir araya geldi. Cumartesi günü, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, Bakanı ziyaret etti. Bir süredir durgun bir dönem geçiren gayrimenkul sektörünün sorunları bu görüşmede masaya yatırıldı. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede sektörün beklentileri ve çözüm önerileri değerlendirildi.

YOL HARİTASI

Edinilen bilgilere göre toplantıda sektörün kısa, orta ve uzun vadeli planları yapıldı, yol haritası çizildi. Sektörün sağlıklı büyümesi, büyümenin önündeki engeller ana gündem maddeleri oldu.

Kamu son dönemde sektöre önemli katkılar sağlasa da sektör temsilcileri kısa vadeli değil kalıcı teşvikler beklediklerini iletti. KDV ve tapu harçlarında indirim, konut kredi faizlerinin makul seviyede tutulması konuşuldu. Yabancıya yapılan satışlarda vatandaşlık için 1 milyon liralık alım şartı gelmişti. Sektör bunun 300 bin dolara inmesini istedi. İnşaat şirketlerinin KDV alacakları ve Eximbank destekleri de değerlendirildi.

ERİŞİLEBİLİR KONUT

Lüks konut yerine erişilebilir konut üretmek isteyen sektör temsilcileri orta ve uzun vadede ucuz arsa üretimi sağlanması için de destek istedi. Ülke genelinde 7 milyonu aşkın konutun dönüşümü uzun süredir gündemde. Bu konuda istenilen hızda olmadıklarını belirten sektör temsilcileri süreci hızlandıracak yasal düzenlemeler de bekliyor.

Öte yandan Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlerini de Ankara’ya çağırdı ve bilgi aldı.

Gayrimenkul sektöründeki oyuncular yeni bakanın sektörü ve güncel sorunları çok iyi bildiğini, bu nedenle geçmiş dönemlere kıyasla daha hızlı çözüm yolu bulunacağını düşünüyor.

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:47
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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