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Yeni ayıldı! Saatler sonra gelen 15 Temmuz tweeti

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan ve her fırsatta milli birliktelikten söz ederek seçmene şirin görünmeye çalışan Muharrem İnce, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde çok geç ayıldı. 15 Temmuz'da şehit olan kahramanlar için ancak akşama doğru bir tweet atabilen İnce, hiçbir şehidin kabrini de ziyaret etmedi.

15 Temmuz 2018 Pazar 16:58
Yeni ayıldı! Saatler sonra gelen 15 Temmuz tweeti

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan ve her fırsatta milli birliktelikten söz ederek seçmene şirin görünmeye çalışan Muharrem İnce, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde çok geç ayıldı. 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen hiçbir etkinliğe katılmayan ve mesaj dahi yayımlamayan İnce, Twitter hesabından ancak akşama doğru bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "15 Temmuz şehitlerini saygıyla anıyorum" ifadelerini kullanan İnce, hiçbir etkinliğe katılmazken şehitlerin kabrini de ziyaret etmedi.

24 HAZİRAN ÖNCESİ HİÇBİR FIRSATI KAÇIRMIYORDU

24 Haziran seçimlerinde seçmene şirin görünmek için hiçbir fırsatı kaçırmayan İnce, gittiği şehirlerin yemeklerinden yöresel adetlerine kadar, her değeri anarak birlik mesajları veriyor, cuma namazlarına ilk önce koşuyordu.

Milletin büyük bir kahramanlıkla hainlere fırsat vermediği 15 Temmuz Direnişi'nin 2. yıl dönümünü için çok geç kalan İnce, 24 Haziran seçimleri sonrası özüne döndüğünü gözler önüne serdi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 16:58
  1. Muharrem İnce
  2. 15 Temmuz

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