Yeni Asya neyin peşinde? Cemaatleri kışkırttılar!

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Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretlerinin "Siyasetten uzağım" tavrına rağmen, siyasi tartışmalarının içerisine giren ve 15 Temmuz ihanetinden sonra da bu tavrını değiştirmeyen Yeni Asya gazetesi bugün skandal bir başyazı yayınladı.

DİĞER CEMAATLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR!

Kazım Güleçyüz’ün Genel Yayın Yönetmenliğini yürüttüğü gazete yayınladığı başyazıda, Türkiye’de cemaat ve tarikatlerin hedef alındığı ve kökünün kazılmaya çalışıldığını iddasına yer verdi. Yeni Asya grubunun öve öve bitirilemediği yazısının son kısmında ise diğer cemaat ve tarikatlere ‘birlikte hareket etme’ çağrısında bulunularak mütedeyyin insanlar adeta devlete karşı kışkırtıldı.

Ali Karahasanoğlu sordu: Yeni Asya grubunun Erdoğan karşıtlığının sebebi ne?

Yazının son kısmında şu kışkırtıcı ifadelere yer verildi;

"15 Temmuz gibi meş’um bir hadise sonrasında irfanî geleneğimiz, Diyanet gibi kurumlarımız ve siyaset de alet edilerek cemaat ve tarikatların hedef alınması, hattâ “kökünün kazınması” yönündeki çabalara, cemaatlere yönelik haksız itham ve uygulamalara Kur’ân’ın adalet, hakkaniyet ve kardeşlik esaslarının gereği olarak karşı çıktık” denilen başyazıda “Ve ayrım gözetmeden bütün cemaatleri hedef alan bu planlara karşı ortak birlik, dayanışma ve ortak tavır alma çağrısı yapıyoruz"

Güleçyüz, firari FETÖ'cülere 'hicrettekiler' dedi

DEVLETE KARŞI KIŞKIRTMA!

Türkiye’nin içerden ve dışardan kuşatılmaya çalışıldığı, milletiyle ve devletiyle tek vücut halinde sağlam durması gerektiği böylesine bir dönemde Yeni Asya gazetesinin toplumun birlik ve beraberliğini bozacak ve devlete karşı böylesine kışkırtıcı bir yazı yayımlaması büyük tepki çekti.

FETÖ'CÜ EKREM DUMANLI DA CEMAATLERE "İTTİFAK" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün medya yapılanmasının önde gelen elebaşlarından olan ve ABD'ye kaçan kapatılan Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, geçtiğimiz aylarda bir video yayınlamış ve Türkiye'deki tarikat ve cemaatleri devlete karşı ayaklanmaya davet etmişti.

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FETÖ'cü vatan haini Ekrem Dumanlı cemaatlere 'ayaklanın' çağrısı yaptı

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