Yeni Asya FETÖ’nün izinde! 15 Temmuz darbesi için “20 Temmuz hukuksuzluğu” diyorlar

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

FETÖ’nün “cemaat” olarak anıldığı yıllarda Nurcu gruplardan biri olarak görülen Yeni Asya grubu, CIA kontrolündeki FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ sözcülüğüne soyundu. Manşetleri ve karikatürleriyle FETÖ tezlerini savunan bir yayın politikası güden Yeni Asya gazetesi, Ak Parti’ye yönelik eleştirilerinde FETÖ ve CHP tezlerini savunur hale geldi. Yeni Asya Genel Yayın Müdürü Kazım Güleçyüz’ün bugün kaleme aldığı “AKP niye inişte” başlıklı yazısı, gazetenin evrildiği noktayı net şekilde ortaya koyuyor.

Yeni Asya gazetesi, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ tezlerini savunan bir yayın politikası izliyor. Haberlerinde, karikatürlerinde ve köşe yazılarında hükümete FETÖ ve CHP’nin tezleri üzerinden eleştiri getiren gazete, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi için CHP’nin dillendirdiği “20 Temmuz hukuksuzluğu” ifadesini kullanıyor.

“AKP İstanbul seçimini iptal ettirdiği için pişman olabilir”

Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Müdürü Kazım Güleçyüz, “AKP niye inişte” başlıklı köşe yazısında, İstanbul seçimini Ak Parti’nin iptal ettirdiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“AKP 31 Mart’ta kendisine hiç beklemediği bir şok yaşatan İstanbul seçimini iptal ettirdi, ama bundan da pişman olabilir. Hele 23 Haziran seçimini daha büyük farkla kaybederse. Erdoğan’ın son iki haftaya girilirken geri plana çekilmesi boşuna olmasa gerek.

İktidar partisinin, kayıplarını telâfi için sarıldığı MHP desteğine rağmen gerilemeye devam etmesinin çok sayıda sebebi var.

Bunların başında, 17 yıllık tek başına iktidarın getirdiği ve Erdoğan’ın “metal yorgunluğu” olarak ifade ettiği yıpranmışlık, yozlaşma, menfaat odaklı iç çekişmeler ve tek adam rejimine geçilirken parti kadrolarında yapılan çok geniş çaplı tasfiyeler geliyor.”

“İçeridekiler”e mesaj

Ak Parti içinde bazı isimlerin tasfiye edildiğini öne süren Güleçyüz, Ak Parti’nin İstanbul seçimini kaybetmesinin parti içindeki çekişmelerden kaynaklandığını iddia etti. Güleçyüz, “Özellikle içeriden gelecek ifşalarla, bunlara bilmediğimiz daha birçok şey eklenebilir.” ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

“Partiye kuruluşundan itibaren emek vermiş idealist kadroların önemli bir kısmı dışlanırken, Sarayı kuşatan ve bazıları Ergenekon gibi yapılarla bağlantılı ekiplerin öne çıkması, bu bağlamda son derece önemli.

Bu durumun iktidar medyasındaki yansımaları da, ekran ve sayfaların neredeyse tamamen istihbarat bültenlerine dönüştüğü ve eleştirel yaklaşım sergileyenlerin devre dışı bırakıldığı mevcut tabloyu ortaya çıkardı.

“Trenden inenler bir daha binemez” ve “AK Parti içindeki AKP’liler” gibi söylemlerle açığa vurulan iç çekişmenin 23 Haziran sürecinde bile, üstelik daha da kızışarak devam ettiğini iktidar medyasında izliyoruz.

Yerel yönetimlerdeki israf, yolsuzluk ve kayırmacılıklar da bir diğer önemli etken.

Özellikle içeriden gelecek ifşalarla, bunlara bilmediğimiz daha birçok şey eklenebilir.”

15 Temmuz’a FETÖ’cülerin tabiriyle “20 Temmuz hukuksuzluğu” dedi

Yeni Asya Genel Yayın Müdürü Kazım Güleçyüz, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden “20 Temmuz hukuksuzluğu” şeklinde bahsetmesi dikkat çekerken, 15 Temmuz’da millete silah doğrultanlardan ise “mağdur” olarak söz etti. Güleçyüz, Ak Parti’yi FETÖ ve CHP ağzıyla eleştirdiği yazısını şu ifadelerle tamamladı:

“Böylesine yoğun bir negatif birikim söz konusu. Onun için AKP yetkilileri 31 Mart’ta aldıkları İstanbul yenilgisinin önemli bir sebebini “En çok küskün bizde” diye izah ediyor ve 23 Haziran’da küskünleri tekrar ikna edip kazanma çabasına öncelik veriyorlar.

Dışlananlardan köprüleri atmayanların bol maaşlı koltuklara tayini bu çabalardan biri.

Ne ölçüde başarılı olacaklar, göreceğiz.

Ama sorun belki bir bölümünü yeniden kazanabilecekleri kendi küskünleriyle sınırlı değil. Daha önce başlayıp 20 Temmuz sürecinde zirve yapan hukuksuz uygulamaların yol açtığı geniş çaplı mağduriyetler gönüllerde öyle derin yaralar açtı ki, AKP açısından telâfisi artık kesinlikle mümkün değil.

Halk, bilhassa gençler “Artık yeter” diyor.”