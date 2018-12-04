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Yeni astronot ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

İstasyonda görev yapacak 3 yeni astronotu taşıyan mekik hedefine ulaştı

04 Aralık 2018 Salı 17:53
Yeni astronot ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

ANKARA (AA) - Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yapacak 3 astronotu taşıyan uzay mekiğinin istasyona ulaştığı bildirildi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'li astronot Anne McClain, Kanadalı David Saint-Jacques ve Rus kozmonot Oleg Konenenko'dan oluşan astronot ekibini taşıyan Rus yapımı Suyoz mekiği ISS'ye ulaştı.

Yeni ekip halen istasyonda görev yapan NASA'dan Serena Aunon-Chancellor, Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Alexander Gerst ile Rus uzay ajansı Roscosmos'tan Sergey Prokopyev'e katıldı.

Aunon-Chancellor, Alexander Gerst ve Sergey Prokopyev'in 20 Aralık'ta Dünya'ya dönmesiyle UUİ'deki "Ekpedisyon 57" görevi sona ermiş olacak. Bu tarihten itibaren McClain, Saint-Jacques ve Konenenko "Ekpedisyon 58" görevine başlayacak.

Astronotlar görev kapsamında sonraki 6 ay boyunca biyoloji, yeryüzü bilimler, insan araştırmaları, fizik, teknoloji alanlarında deneyler yapacak, Dünya yörüngesinden Ay'a ve Mars's seyahat imkanlarını araştıracak.

Yeni ekibi taşıyan mekik, dün Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya fırlatılmıştı.

NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:53
  1. astronot
  2. CSA
  3. Ekpedisyon 58
  4. Ekspedisyon 57
  5. ESA
  6. JAXA
  7. NASA
  8. Roscosmos
  9. Soyuz
  10. Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ)

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