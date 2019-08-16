0553 313 94 23

Yeni Aslan Steven Nzonzi’nin kariyeri

Galatasaray’ın Roma’dan kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, kariyerinde toplam 430 resmi müsabakaya çıktı ve 22 gol, 22 asistlik performans sergiledi.

16 Ağustos 2019 Cuma 17:59
Yeni Aslan Steven Nzonzi’nin kariyeri

Galatasaray’ın Roma’dan kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, kariyerinde toplam 430 resmi müsabakaya çıktı ve 22 gol, 22 asistlik performans sergiledi. Nzonzi, 2018 yılında Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası’nı, 2016 yılında da Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk yaşadı.


Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna yeni bir ismi daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, Fernando’nun Sevilla’ya gitmesinin ardından boş alan orta saha bölgesine Steven Nzonzi ile takviye yaptı. Cimbom, İtalyan ekibi Roma’da forma giyen Nzonzi’yi satın alma opsiyonuyla birlikte 1+1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.


Fransa’nın Amiens takımının altyapısında yetişen 30 yaşındaki futbolcu, ilk transferini 2009 yılının yaz ayında İngiliz ekibi Blackburn Rovers’a yaptı. 2012 yılında bir başka İngiliz temsilcisi Stoke City’e transfer olan Nzonzi, 2015 yılında da İspanyol takımı Sevilla’ya geçti. Geçtiğimiz sezon ise Sevilla’dan Roma’ya 27 milyon Euro’ya gitti.



Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu


Steven Nzonzi Sevilla ve Roma ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde toplam 29 maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşarken, Sevilla ile de UEFA Avrupa Ligi’nde 7 müsabakada görev aldı. Nzonzi’nin kariyerinde 2018 yılında FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu ve 2015-2016 sezonunda da Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunuyor.


Kariyerinde toplam 430 resmi müsabakada görev alan Fransız futbolcu, 22 gol, 22 asistlik performans sergiledi. Roma’da geçtiğimiz sezon 39 maça çıkan deneyimli futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Steven Nzonzi’nin kariyeri şöyle:



SC Amiens: 37 maç, 1 gol, 4 asist.


Blackburn Rovers: 96 maç, 5 gol, 5 asist.


Stoke City: 120 maç 7 gol, 4 asist.


Sevilla: 136 maç, 8 gol, 7 asist.


Roma: 39 maç, 1 gol, 2 asist.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 17:59
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya Emniyeti’nden Temmuz ayı huzur toplantıları
    1. Antalya Emniyeti’nden Temmuz ayı huzur..
    2. Patpattan düşen 2 yaşındaki çocuk..
    3. Bayram tatilini uzatanlar trafiği..
    4. Beşiktaş kafilesi Sivas’ta
    5. Bu hafta altın ve döviz kazandırdı,..
    6. Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı
    7. Adana’da bir genç barajda boğuldu!
    8. Piyasalarda gün sonu
    9. Avustralya'da yaşlı çift kertenkele..
    10. Borsa günü düşüşle tamamladı
    11. Bulanık’ta 40 engelliye tekerlekli..
    12. Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik..
    13. Erzincan’da örtü yangını
    14. Provokatörlerden rahatsız olan..
    15. Cezaevi firarisi saklandığı evde..
    16. Fenerbahçe'den yeni sezon öncesi..
    17. Bayburt'ta trafik kazası!
    18. Kdz. Ereğli PTT binası Ekim’de bitiyor
    19. Norveç prensesi Louise Bodrum'da
    20. Çeşme’de 1 günde 93 göçmen yakalandı
    21. MHP Genel Sekreterinden çarpıcı..
    22. İzmit Belediyesi, Gölcük depremini..
    23. Bakan Akar duyurdu: Haftaya başlıyoruz
    24. GÜNCELLEME - Kırşehir'de "maganda..
    25. Manavgat’ta çeşitli suçlardan aranan 4..
    26. Bakan Selçuk hükümetin zam teklifini..
    27. Kaymakam Zengince için veda yemeği
    28. Uyurgezerlik nedir? Uyurgezerlik..
    29. "Tam kapasiteyle önümüzdeki hafta..
    30. Karabük'te sağanak
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    "AK Parti ömrünü tamamladı" demişti! Metiner'e AK Parti'den dikkat çeken cevap
    "AK Parti ömrünü tamamladı" demişti! Metiner'e AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler