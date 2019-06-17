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Yeni askerlik yasasında terhisler ne zaman yeni askerlik yasasında son dakika son durum ne?

Yeni askerlik sistemi ne zaman çıkacak, Yeni askerlikte son durum ne? Silah altındaki binlerce asker yeni askerlik yasasıyla ne zaman terhis olacakların araştırıyordu. AK Parti’den son dakika yeni askerlik açıklaması geldi. Yeni askerlikte terhisler ne zaman yeni askerlik yasasında son dakika son durum ne?Yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili konuşan AK Partili Muş, "Cuma gününe kadar geçmesini beklemekteyiz." dedi. Yeni askerlik yasasının Meclis’ten geçmesinden sonra terhisler de balamış olacak.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:12
Yeni askerlik yasasında terhisler ne zaman yeni askerlik yasasında son dakika son durum ne?

Silah altındaki binlerce asker yeni askerlik yasasıyla ne zaman terhis olacakların araştırıyordu. AK Parti’den son dakika yeni askerlik açıklaması geldi. Yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili konuşan AK Partili Muş, "Cuma gününe kadar geçmesini beklemekteyiz." dedi. Yeni askerlik yasasının Meclis’ten geçmesinden sonra terhisler de balamış olacak.

Son dakika yeni askerlik yasası haberi. Yeni askerlik yasasında son viraja girildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından hazırlanan yeni askerlik sistemi 11 Haziran Salı günü TBMM'de görüşülmeye başlandı. Görüşmelere ilişkin ilk açıklamayı yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'Bu hafta sonuçlandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Ancak muhalefet partilerinin özellikle asker terhisi ile ilgili görüşleri nedeniyle süreç yeni haftaya sarktı. Tam mutabakat ilkesiyle hareket edilen yeni askerlik sisteminde askerlerin terhis edilecek olmasının kışlada zafiyet yaratacağına yönelik eleştirilere Başkan Recep Tayyip Erdoğan son noktayı koydu. Erdoğan, "Bu çalışma 5-10 günde hazırlanmadı. Zafiyet falan olmaz, her şey hesaplandı." dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı son dakika açıklamasında yeni askerlik sistemi ile ilgili tarih verdi.  AK Partili Muş, "Cuma gününe kadar geçmesini beklemekteyiz." dedi. Yeni askerlik yasasının Meclis’ten geçmesinden sonra terhisler de balamış olacak.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:18
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