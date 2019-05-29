Yeni askerlik sistemiyle ilgili yeni gelişme! Yeni askerlik düzenlemesi teklifi Meclis'te bayram sonrası görüşülecek.

Yeni askerlik düzenlemesi teklifiyle ilgili yeni bir duyuru geldi. Gelen bilgilere göre; teklif Meclis'te bayram sonrası görüşülecek. Ayrıntılar geliyor...

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