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Yeni askerlik sisteminin detayları belli oldu

Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oldu.

08 Mart 2019 Cuma 14:47
Yeni askerlik sisteminin detayları belli oldu

Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oldu. Buna göre bedelli askerlik ücreti "40 bin gösterge X memur maaşı katsayısı X 6" olarak hesaplanacak. Bu hesaplamaya göre bugün itibariyle bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı. MSB’nin internet sitesinde yer alan yeni askerlik sisteminin detaylarının yer aldığı şemaya göre, yeni askerlik sisteminde üç ayrı başlık bulunuyor. Yeni askerlik sistemi; bedelli askerlik, yükümlü er ve erbaş, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik başlıklarına ayrılıyor. Lise mezunu gençler için 1 ay temel askerlik zorunlu olacak. Bu süre sonunda belirli bir ücret ödeyenler bedelli askerliğe ayrılabilecek ve terhis olacak. Bir aylık eğitim sonrası devam etmek isteyenler 5 ay daha görev yapacak. Bu askerler bu görevi esnasında harçlık adı altında bir ödeme alabilecek. İstedikleri takdirde 5 ay bitiminde terhis olacak. Eğer 5 ay bitiminde devam etmek isterlerse 6 ay daha maaş alarak görev yapabilecek. Bu sürenin sonunda askerler ya terhis olacak ya da ihtiyaca ve duruma göre sözleşmeli uzman er ve erbaş olabilecek.



Meslek yüksekokulu mezunları için temel askerlik eğitim süresi 2 ay olacak


Meslek yüksekokulu mezunları için temel askerlik eğitim süresi 2 ay olacak. Sonrasında yedek astsubay olarak 10 ay daha maaş alarak görev yapacak. Bu askerler toplam 12 aylık görev süresinin sonunda isterlerse terhis olabilecek. Duruma göre bu askerler astsubaylığa da geçiş yapabilecek.



Bedelli ve dövizli askerlik ücreti


Bedelli askerlik ücreti "40 bin gösterge X memur maaşı katsayısı X 6" olarak hesaplanacak. Bu hesaplamaya göre bugün itibariyle bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi.


Dövizli askerlik tutarı ise bedelli askerlik ücretine göre hesaplanacak.


Yeni askerlik sistemi askerlik çağına gelmiş tüm vatandaşları kapsıyor. Bu sistemler sürekli olacak ve devam edecek. Yeni sistemde uzman erbaşlıktan astsubaylığa, astsubaylıktan da subaylığa geçiş imkanı sunuluyor. Yeni askerlik sistemi ile ilgili tüm çalışmaların Nisan ayı içerisinde tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:47
  1. doğa

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