Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme! Celp dönemleri değişiyor

Yeni askerlik sisteminde 12 celp dönemi olacak. Ordudaki 130 bin askerin terhisiyle birlikte personel sayısı azalacağı için her ay asker alınacak.

Yeni askerlik sisteminin maddeleri dün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.

Her ay asker alımı olacak

Yeni sistemle birlikte 130 bin asker terhis olacağı için orduda personel zaafiyeti yaşanacağı iddiaları vardı. Ancak mevcut sistemde yılda 4 kez alım yerine, yeni sistemde her ay alım yapılacağı belirtilip böyle bir sorun yaşanmayacağı belirtildi.