İşte yeni askerlik sistemiyle ilgili detaylar!
Yeni askerlik sistemiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Hazırlanan taslağa göre temel askerlik bir ay, kısa dönem altı ay; uzun dönem dokuz veya 12 ay olacak. Üniversite mezunlarına ‘yedek astsubaylık’ hakkı getirilecek.10 Şubat 2019 Pazar 08:11
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın son kabine toplantısında sunumunu yaptığı yeni askerlik sisteminin detayları netleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MSB’nın hazırladığı taslakta 3 ay olan temel askerlik eğitimi süresini uzun bulduğu ve sürenin kısaltılmasını istediği belirtiliyor.
İşte taslaktaki bazı maddeler...
- Temel askerlik eğitimi bir ay, kısa dönem altı ay, uzun dönem askerlik süresinin dokuz veya 12 ay olacağı belirtiliyor.
- Askere gidecek olanlar, bir aylık temel askerlik eğitimini aldıktan sonra belli bir ücret karşılığında askerliklerini tamamlamış sayılacaklar.
- Böylece bedelli askerlik uygulaması kalıcı hâle getirilecek.
- Bedelli miktarının asgari ücrete endekslenmesi veya yedek subayların askerlik süresi içinde aldıkları ücrete göre bir rakam belirlenmesi formülü tartışılıyor.
- Bedellide yaş kriteri olmayacak.
- Üniversite mezunu olmasına rağmen yedek subaylığa uygun olmayanlar, isterlerse askerliklerini yedek astsubay olarak yapabilecek.
- Üniversite mezunlarından er olarak askerlik yapacakların süresinin altı ay, yedek subay veya yedek astsubay olan üniversite mezunlarının askerlik süresinin ise dokuz veya 12 ay olması planlanıyor.
- Yeni sisteme göre askerlerin, askerlik süresi boyunca eş ve çocuklarının da genel sağlık sigortası kapsamına alınması öngörülüyor.
- Meslek lisesi mezunları veya belli meslek grupları için askerliklerini çalışarak tamamlama imkânı da getirilecek. Askerde mesleğini icra edeceklere ücret ödemesi de yapılacak.
- Askere almalar, TSK’nın yıllık 500 bin er ve erbaş ihtiyacının altına düşmeyecek şekilde planlanacak.
(Türkiye gazetesi)
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