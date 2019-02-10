0553 313 94 23

İşte yeni askerlik sistemiyle ilgili detaylar!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Hazırlanan taslağa göre temel askerlik bir ay, kısa dönem altı ay; uzun dönem dokuz veya 12 ay olacak. Üniversite mezunlarına ‘yedek astsubaylık’ hakkı getirilecek.

10 Şubat 2019 Pazar 08:11
İşte yeni askerlik sistemiyle ilgili detaylar!

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın son kabine toplantısında sunumunu yaptığı yeni askerlik sisteminin detayları netleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MSB’nın hazırladığı taslakta 3 ay olan temel askerlik eğitimi süresini uzun bulduğu ve sürenin kısaltılmasını istediği belirtiliyor.

İşte taslaktaki bazı maddeler...

- Temel askerlik eğitimi bir ay, kısa dönem altı ay, uzun dönem askerlik süresinin dokuz veya 12 ay olacağı belirtiliyor.

- Askere gidecek olanlar, bir aylık temel askerlik eğitimini aldıktan sonra belli bir ücret karşılığında askerliklerini tamamlamış sayılacaklar.

- Böylece bedelli askerlik uygulaması kalıcı hâle getirilecek.

- Bedelli miktarının asgari ücrete endekslenmesi veya yedek subayların askerlik süresi içinde aldıkları ücrete göre bir rakam belirlenmesi formülü tartışılıyor.

- Bedellide yaş kriteri olmayacak.

- Üniversite mezunu olmasına rağmen yedek subaylığa uygun olmayanlar, isterlerse askerliklerini yedek astsubay olarak yapabilecek.

- Üniversite mezunlarından er olarak askerlik yapacakların süresinin altı ay, yedek subay veya yedek astsubay olan üniversite mezunlarının askerlik süresinin ise dokuz veya 12 ay olması planlanıyor.

- Yeni sisteme göre askerlerin, askerlik süresi boyunca eş ve çocuklarının da genel sağlık sigortası kapsamına alınması öngörülüyor.

- Meslek lisesi mezunları veya belli meslek grupları için askerliklerini çalışarak tamamlama imkânı da getirilecek. Askerde mesleğini icra edeceklere ücret ödemesi de yapılacak.

- Askere almalar,  TSK’nın yıllık 500 bin er ve erbaş ihtiyacının altına düşmeyecek şekilde planlanacak.

(Türkiye gazetesi)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 08:11
  1. yeni askerlik
  2. Hulusi Akar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oluyor
    1. Yeni askerlik sisteminde detaylar..
    2. "Afrin'i Antep yapacağız!"
    3. 10.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    4. Korku dolu anlar! Balkonda böyle..
    5. Darbe yargılamalarında kritik aşama:..
    6. PKK'nın kanlı tuzağından polis kurtardı!
    7. Malezya'da bir milletvekiline daha..
    8. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Kar..
    9. Kartal'da bina çökmesi
    10. Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
    11. CHP Maltepe sokağa döküldü: Adalet..
    12. Ankara'da otele silahlı saldırı!
    13. Morales'den, yabancı askeri müdahaleyi..
    14. Endonezya'da sel: 3 ölü
    15. Hollanda'da otel bahçesine konulacak..
    16. GÜNCELLEME 3 - Adana'da fabrikada..
    17. Ankara'da otele silahlı saldırı
    18. İstanbul'da ahşap binada yangın
    19. Bursa'da yangın
    20. Yeryüzü Doktorları'ndan Çad'da sağlık..
    Büyük zafer! Osmanlı torunu o ülkenin başına geçti
    Büyük zafer! Osmanlı torunu o ülkenin başına geçti
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Kansere hızlı ve kolay teşhis geliştirdiler
    Kansere hızlı ve kolay teşhis geliştirdiler