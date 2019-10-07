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Devletten annelere dev teşvik! 8 bin Türk Lirasını aşıyor

Annelere, doğum izninden kısmi süreli çalışmaya, evde çocuk bakımı yardımından, prim borçlanmasına kadar birçok hak tanınıyor. Bütün desteklerle beraber ise toplam teşvik tutarı 8 bin TL'yi aşıyor.

07 Ekim 2019 Pazartesi 09:16
Devletten annelere dev teşvik! 8 bin Türk Lirasını aşıyor

Doğum parası 6 bin 367 tl

SSK’lı çalışan kadınlar, doğum yardımı adı altında doğum izni döneminde iş görmezlik parası alırlar. Bu ödeneği alabilmek için, en az 90 gün sigorta primi ödenmesi gerekiyor. Doğum izni öncesinde işten ayrılma halinde doğum parası alınmıyor. Tabii ödeneği alabilmek için doğumun gerçekleşmesi ve bebeğin de sağ olması şart. Doğum parası, çalışan annenin son 3 aylık brüt ücretine göre hesaplanıp, ödeniyor. Buna göre günlük brüt ücret hesaplanıyor ve bunun üçte ikisi anneye ödeniyor. 2019 yılı asgari ücretli çalışan bir annenin alacağı doğum parası 6.367 lira.

İlk çocukta 300 lira

Doğum yardımı

Çalışan anneler, doğum yaptıklarında, devletten doğum yardımı ya da halk arasında bilinen adıyla çocuk yardımı da alıyor. Doğum yardımı 15 Mayıs 2015 tarihi sonrasında gerçekleşen ve canlı doğumlar için veriliyor. Yardım tutarı ise birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 lira. Bu yardımdan yararlanmak için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri’ne başvurmak gerekiyor.

Az mesai tam maaş

Yarım gün desteği

Çocuğu okula başlayana kadar çalışan anneler, yarım gün çalışma hakkından yararlanabiliyor. İşçi statüsünde çalışan anneler, doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabiliyor. Anneler; yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay (60 gün), ikinci çocuk için 4 ay (120 gün), 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay (180 gün) yarım gün çalışabiliyor ve tam maaş alıyor. Böylece anneler, yarı zamanlı çalışsa da tam maaş alıyor ve maaştan hiçbir kesinti yapılmıyor. Örneğin, çocuk doğduktan sonra doğum izniniz bitti, isterseniz 60 gün yarı zamanlı çalışabilir ve bu 2 ay boyunca da maaşınızı tam alabilirsiniz. Çocuğu engelli doğan anneler ise 12 ay süreyle yarı zamanlı çalışabilir. Ayrıca çalışan annelerin; çocuk, ilkokula başlayana kadar yarım gün çalışma hakları da bulunuyor. Bu durumda yarım maaş alınıyor, fiili çalışmaya bağlı ödemeler devam ediyor.

180 lira emzirme ödeneği 

Süt parası

Çalışan anneler süt parası ya da bir başka isimle emzirme ödeneğinden da yararlanabiliyor. Bu imkandan SSK kapsamında çalışan anneler, yine SSK’lı çalışan babalar da faydalanabiliyor. Bağ-Kur’lu anneler de süt parası alabiliyor. Sigortalı çalışanların, geçen bir sene içinde 120 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Buna ek olarak Bağ-Kur’luların ise geçmişe dönük prim borcunun bulunmaması gerekiyor. 2019 yılı için alınacak süt parası ise 180 lira. Emzirme ödeneği bir kereliğine verilen bir ödenektir.

Kreş masrafı devletten 

Kreş yardımı

Çalışan annelere devlet kreş yardımı da yapıyor. 2018 yılında kreş yardımının şartları değiştirilerek destek miktarı artırıldı. Destek için temel kriter ise annenin maaş durumu. Asgari ücretle çalışan anneler devletin sunduğu destekten faydalanıyor. Geçen sene yapılan düzenlemeyle kadın çalışanlara yapılacak kreş yardımı, gelir vergisinden de istisna tutuldu ve bu rakam asgari ücretin yüzde 15’inden yüzde 50’sine çıkarıldı.

Toplam yardım 8 bin 694 lira

Çalışan bir annenin ilk çocuğunda alacağı toplam destek 7 bin lirayı aşıyor. Asgari ücretli bir çalışan, 6 bin 367 lira doğum parası, 300 lira çocuk yardımı, 150 lira süt parası, 1.877 lira yarım gün çalışma ödeneği (2 aylık) alıyor. Toplam yardım 8 bin 694 liraya ulaşıyor.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 09:16
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  2. teşvik
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