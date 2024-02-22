Yeni anayasanın güçlü olması için, sivil toplumun aktif katılımı şarttır

Türk Anayasacılık tarihi bir darbe tarihidir. Tarihçi Halil Berktay’ın deyişiyle, Türkiye kendi askeri tarafından sürekli olarak “olgunlaşmamış bir çocuk muamelesi gördü.” Bu nedenle askeri vesayet, vatanın ve devletin gerçek sahipleri olarak kendilerini görmüştür.

a)Bu Sürece Nasıl Gelindi?

Onlar kurtarıcı ve kollayıcı idiler. 100 yıl önce kurulan devlet on yıllar boyunca sivillere, seçilmişlere bırakılmamıştır. Çünkü Millete, seçim sandığından çıkan sonuçlara güven duymayan vesayetçi bir bürokratik çekirdek hep var ola gelmiştir. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan, asker sivil siyaset alanını her seferinde daraltmıştır .Neredeyse seçilmiş hükümetlere sadece yol, köprü gibi mühendislik faaliyetleri bırakılmıştır.

Bu gidişe, bu geleneğe ‘Artık Yeter’ demek anlamındaki ilk milat, 27 Nisan e-muhtırasından sonra Hükümetin aldığı demokratik tutum olmuş, bunu halkın 12 Eylül referandumunda verdiği evet oyları izlemiş ve en şanlı direniş ise 15 Temmuz da gerçekleşmiştir.

Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçişin Millet tarafından onaylandığı seçim olan 14-28 Mayıs seçimlerinden aldığı güçlü destek ile birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Anayasa Tarihi’nin İlk Sivil Anayasası için hazırlıklara başlamıştır.

Yeni Anayasa Sürecinde

Usul Tartışmaları

aa) Kurucu Meclis Tartışmaları

Malesef Sivil Anayasa tartışmalarına ilk damgayı kraldan çok kralcı, askerden çok darbe sevdalısı sözümona sivil ve anayasa hukukçusu birtakım zevatın ‘kurucu meclis’ konusu vurdu. Kendilerince, Sivil Anayasa tartışmalarını doğmadan boğmak için, halkın seçtiği TBMM’nin anayasa yapamayacağını, Anayasa yapmak için ‘kurucu meclis’ oluşturulması gerektiğini savundular.

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Kurucu Meclis: Bir devletin anayasasını yapmak üzere toplanan ulusal meclis demektir. Amerikalıların Constituent assembly dediği şeydir.

Kurucu Meclis tabiri Türk Anayasa Literatürüne, 1960 darbesi ile girmiştir. Kurucu Meclis, 27 Mayıs 1960 Hareketi ile iktidarı devralan Millî Birlik Komitesi ile birlikte (daha doğrusu emrinde) çalışmıştır.

İzah edildiği şekilde görülmektedir ki, kurucu meclis, darbecilerin kendi anayasalarını hazırlamak için, emirlerine aldıkları birtakım darbe yandaşı sivillerle al gülüm-ver gülüm şeklinde bir araya geldikleri sözümona demokratik bir oluşumdur.

367 ve diğer krizlerde olduğu gibi birtakım uyduruk hukuki kavram ve kurumlarla yeni anayasa sürecini sulandırmaya çalışmak anti-demokratik ve aynı zamanda millet iradesine hakaret niteliği taşıyacak bir tutumdur.

bb) Ayrıntılı (Kazuistik) – Çerçeve (Soyut) Anayasa

Ayrıntılı Anayasa(Kazuistik), her türlü yaşanmış veya yaşanacak olayı, hukuki işlemi inceleme iddiasında olan anayasadır.

Öncelikle ayrıntılı bir anayasaya sahip bir devlet, anayasasını yılların getirdiği değişime uyarlayamaz. Çünkü bireysel ve toplumsal yaşam akıp gittikçe her alanda değişmektedir. Bu değişen şartlar, yeni hukuki durumlar ve hukuki sonuçlar oluşturur. Ayrıntılı bir anayasa kendini yenileyemez, çağa ve yıllara ayak uyduramaz. Ayrıntılı Anayasa yapan devletler, halkına güvenmeyen ya da az güvenen halkın yaşamına dair her şeyi zaptu rapt altına almak isteyen otokratik-jakoben devletlerin tercih ettiği bir anayasa tarzıdır. Bu tarz anayasalara örnek Hindistan Anayasası ve 1982 Türkiye Anayasası’dır.

Çerçeve anayasa ise soyut normlar içerdiği için yenilenebilir, esnetilebilir. Gelişen ve değişen şartlar çerçevesinde insan haklarına dayanan, özgürlükçü, demokratik, Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yorumlarla zamana ve değişen şartlara uygun yorumlarla güncelliği korunabilir.

Bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ilk sivil anayasası, halkına güvenen, onu hizaya sokmaya çalışmayan bir zihniyetle, devletin temel esaslarını, kurumlar arasındaki ilişkileri görev ve sorumluklarını düzenleyen, bireye öncelik tanıyan, bireysel hak ve özgürlükleri devlet, toplum ve diğer bireyler karşısında güvenceye alan ve bunlar için temel kuralları içeren kısa, öz, anlaşılabilir bir anayasa olmalıdır.

cc) Tabula Rasa mı?(Boş Levha)

Tabula Rasa, Locke’un boş levha anlamında kullandığı bir kavramdır. Bu düşünce ile her şeyi ile tepeden tırnağa yepyeni bir anayasa hedeflenmektedir.

Korkusuz önyargısız her konunun her yönü ile tartışılabilmesi açısından bu düşünceyi önemsiyoruz. Çünkü günümüzün dünyasının, birey ve toplum yapısının geldiği bugün için geleceği düşünerek, geçmişin iyi ve kötü deneyimlerinin ışığında demokratik, özgürlükçü, insan hak ve özgürlüklerini öncülleyen bir anayasa için tüm önyargılardan, kalıplardan sıyrılarak düşünmek gerekmektedir.

dd) Anayasa Hazırlık Sürecine Katılım

J.J.Rousseau’nun meşhur kitabının adı da olan ‘Toplumsal Sözleşme’ tabirinde ifade bulan Anayasa yapım süreci, toplumun her kesiminden sivil temsilcilerin ve hatta bireylerin katılımına açık olmalıdır. Yapılacak anayasa ülkedeki tüm farklı gruplar için birleştirici olmalıdır.

Katılımcı Anayasa Yapım Sürecinde vatandaşlar kendilerini ilgilendiren konularda taslak önerilerin sunulmasına yardımcı olur. Bu durum vatandaşlar arasındaki birliği sağlar, temsiliyeti güçlendirir ve devletle yurttaş arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirir. Aksi takdirde 3-5 bilim adamının oturup bir anayasa hazırlaması, bu anayasanın sivil bir anayasa olduğu anlamına gelmez.

Yeni anayasanın gerçekten sivil, demokratik niteliklere ve güçlü bir meşruiyete sahip olması için, anayasa hazırlık sürecine örgütlü sivil toplumun aktif katılımı şarttır. Demokratik katılım ancak etkin ve şeffaf biçimde çalışacak mekanizmaların oluşturulmasıyla gerçekleşebilir. Dolayısıyla Meclis Anayasa Komisyonu, Meclis adına, anayasa hazırlık sürecine sivil toplum katılımını kurumsallaştırmak görevini de üstlenmelidir. Bu süreçte yer alacak sivil toplum temsilcilerinin Komisyon toplantılarında söz hakkına sahip olmaları sağlanmalıdır.

İletişim araçlarının bu kadar yaygın ve gelişmiş olduğu günümüzde vatandaşların sürece katılabilmesini sağlamak için çeşitli adımlar düşünülebilir; Öncelikle sürecin kurallarıyla ilgili (anayasa yapım süreci, rolü ve zaman çizelgesi ile ilgili) bir belge yayınlar. Bu süreçte uzman yardımcı gruplar oluşturulabilinir. Bu gruplar gerek internet, facebook, twitter vs gibi sosyal medya aracılığıyla gerekse vatandaşları birebir ziyaret ederek önemli değişiklik yapılacak konularla ilgili bilgilendirme toplantıları yapabilirler, anketler doldurulmasını sağlar, tartışma toplantıları düzenler ve daha sonra görüşleri ifade eden raporlar oluşturur.

Bunun dışında; hazırlanan taslak yasayı ülkede konuşulan her dilde yayınlatılır, araştırmalar düzenlenir, vatandaş toplantıları gerçekleştirilir, medyada yayınlatılır, ilanlar hazırlatılabilir. Ayrıca toplumu oluşturan her toplum kesiminin ve çıkar gruplarının kendileri ile ilgili bölümlerde daha fazla katılımının sağlanması çalışılmalıdır.

Katılımın artırılması için süreç aceleye getirilmemelidir. Çünkü ne kadar çok kişi ve/veya grup kendini bu süreçte kendini bu sürecin içerisinde hissederse, yeni anayasa o kadar çok toplumsal kabul görecek, zemini sağlam olacak ve toplumsal huzur ve barışa hizmet edecektir.

Prof. Dr. Levent Köker’in belirttiği üzere, yeni anayasa bir ‘uzlaşma’ değil, sözleşme ürünü olmalıdır. “Toplumsal uzlaşma”, belli bir zaman ve mekânda var olan somut toplumsal aktörlerin çıkar ve talepleri arasında ve tümüyle bu çıkar ve talepleri azami ölçüde gerçekleştirme hedefine yönelen stratejik ve dolayısıyla “araçsal” nitelikte bir “ödünleşme” (compromise) anlamına gelmektedir. Buna karşılık anayasanın bir toplum sözleşmesi niteliğinde anlaşılması, insanların bir toplumsal-siyasi beraberlik tarzını oluştururken kendi somut konumları, çıkarları ve talepleri doğrultusunda stratejik-araçsal arayışlara girmemelerini gerektiren bir kavramdır.

Katılım sürecine ilişkin düşüncelerimizin yeni anayasa hazırlanma sürecini bir pazarlık ve ödünleşme anlamındaki yalancı bir ‘uzlaşıya’ kurban etmeye bir gerekçe oluşturmaması gerekmektedir.