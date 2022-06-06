'Yeni anayasada öncelikli hedef ne olmalı?'

Son haftalarda en çok gündeme gelen konulardan birisi de hiç şüphesiz sivil ve yeni bir anayasadır. Daha önceki dönemlerde de çok tartışılan ve bir türlü uzlaşı sağlanamayan anayasa çalışması inşallah bu dönem hazırlanır. 12 Eylül 1980 darbe anayasasından kurtulmak son derece önemlidir. Özellikle de Kur’an ve Sünnet referanslarıyla bakıldığında bu militarist darbe anayasasının birçok yerinde şirk ve zulüm içerdiği unutulmamalıdır. Samimi Müslümanların ise tevhid şuuru içinde olması ve şirke karşı daima teyakkuz halinde bulunması gerekir.

Buradan hareketle mümin feraseti ve mümin hassasiyeti ile bakıldığında sivil ve yeni bir anayasada ne olmalıdır sorusu akla gelmektedir. Öncelikli olarak şirkten uzak bir metin hazırlanmalıdır. Bilindiği üzere Hz. Lokman oğluna öğüt verirken şöyle demiştir. ”Oğulcuğum! Allah’a şirk koşma, çünkü şirk çok büyük bir zulümdür” (Lokman Suresi, 13) buyurarak öğüt ve nasihatlerinde şirk kavramına vurgu yapmış ve başta ibadetler olmak üzere tüm sosyal ve beşeri faaliyetlerde şirk zulmünden uzak durulması gerektiğini beyan etmiştir. Tıpkı bu ayette ifade edildiği gibi yeni ve sivil bir anayasanın yapılmasında şüphesiz birçok konu gündeme gelebilir ama bunu hazırlayacak akademik ve siyasi kadroların özellikle tevhid şuuruna vakıf olmaları ve hazırlayacakları anayasa metinlerine asla şirk unsuru olabilecek ya da şirk’e zemin hazırlayacak kavramlar katmamalıdır.

Ve yine hatırlanacağı gibi 12 Eylül darbe anayasası adeta bir şirk anayasası gibidir. Bu anayasada bazen kişiler bazen kurumlar, bazen kavramlar putlaştırılmakta ve Allah’a ait olan uluhiyet ve rububiyet ve hakimiyet sıfatları maalesef tağut ve şürekasına verilmektedir. Mesela TC. Anayasasında sadece bir yemin metni bile küfür ve şirk kokmaktadır. Oysa İslam inancına göre yemin sadece Allah adına yapılır.

Tüm dünyada ve özellikle çağdaş demokratik ülkelerde kutsal değerler üzerine yemin edilirken Türkiye’de bunun tam tersi bir yemin metni büyük bir çelişki sayılmaktadır. Bu sadece bir çelişki değil aynı zamanda şirk zulmü ve ırkçılık kokan bir tağuti söylem sayılmaktadır. Örneğin başta ABD olmak üzere, İsrail, İngiltere ve diğer tüm AB ülkelerinde resmi kurumlarda ve parlamentolarında yapılan yeminler yani sözü edilen bu devletler aslında muharref olan ama kendilerince mukaddes kabul edilen değerlere yemin ederler hem de papazların önünde. ABD başkanı Biden’in yaptığı yemin buna örnektir.

90’lı yıllarda Yunanistan parlamentosuna giren Müslüman Türk vekil Dr. Sadık Ahmet de Kur’an-ı Kerim üzerine yemin etmiştir. Tıpkı bunun gibi Amerikan kongresine seçilen ilk Müslüman milletvekili Keith Ellison da Kur’an-ı Kerim üzerine yemin etmiştir.

SONUÇ: İnsan haklarını ihtiva eden ve evrensel hukuk normlarını da kapsayan ama öncelikli olarak temel referanslarımıza uygun hale getirilmiş sivil bir anayasa yapmak zorunludur. Bununla birlikte başta küfür ve şirk unsurlarından temizlenmiş aynı zamanda zina ve faiz dahil her türlü münkeratı önlemeye yönelik bir anayasa yapmak acil eylem planı olmalıdır. Bu milletin ruh köküne yani milli ve manevi değerlerine adeta Kezzap (HNO3) dökenlerin hazırladıkları ve tamamen küfür ve şirk kokan Anayasa ve yasalardan bu millet acilen kurtulmalıdır.