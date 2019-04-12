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Yeni aldıkları otomobil sonları oldu

Bursa’nın Kestel ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

12 Nisan 2019 Cuma 22:17
Yeni aldıkları otomobil sonları oldu

Bursa’nın Kestel ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.Araç sürüsünün arabayı İnegöl ilçesinden yeni satın aldıkları ve evlerine gittikleri öğrenildi.


Alınan bilgiye göre, Ankara-Bursa karayolu Barakfakih köyü yakınlarında, İnegöl’den Bursa şehir merkezine giden Muhammet Hanefi A. idaresindeki 16 Y 8011 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada araç sürücüsü ile araçta bulunan Hamza G. (26) araçta sıkıştı. Kaza yerine sağlık ekipleri, itfaiye arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarma için uzun süre uğraştı. Araç içerisinde çıkarılan durumu ağır olan Hamza G. Bursa Şevket Yılmaz İhtisas Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatı kaybederken, araç sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.


Öte yandan araç sürüsünün arabayı otomobili İnegöl ilçesinden yeni satın alıpevlerine gittikleri öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 22:17
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